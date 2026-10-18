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Ferrolterra

El BNG critica “el no” del PP a incluir en sus cuentas subvenciones para los Xeoparques

La formación demandaba una línea de ayudas plurianuales

Redacción Ferrol
18/10/2026 20:31
El diputado nacionalista durante su intervención
El diputado nacionalista durante su intervención
BNG
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El BNG defendió, por medio de su diputado Mon Fernández, una iniciativa para reclamarle a la Xunta un apoyo presupuestario “decidido” para el Xeoparque Cabo Ortegal, un territorio al que calificó como “un dos proxectos económicos máis importantes das comarcas a moitos niveis” y que puede significar, añadió, “un antes e un despois” en el futuro de los municipios que lo componen. Los nacionalistas reclamaron, en concreto, que se incluyese una línea de ayudas plurianuales en las cuentas de 2027 para financiar inversiones no solamente en el Cabo Ortegal, sino también en las Montañas do Courel.

Fernández puso el foco en que los siete concellos que componen el Xeoparque perdieron desde 1991 “o 30% da súa poboación”, un hecho que demuestra, a su juicio, “a profunda crise social e demográfica nasta parte do país” y afeó “a participación da Xunta, que brila pola súa ausencia”, con respecto a los recursos aportados en los últimos cuatro años.

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