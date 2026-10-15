Un pequeño temblor se deja sentir en Ferrol en la noche de este jueves

El terremoto en Ponferrada es el único que podría haberse notado en Galicia Instituto Geográfico Nacional

No son pocos los ferrolanos que se han sobresaltado, pasadas las 22.30 horas de este jueves por un pequeño temblor que se ha dejado sentir en varios puntos de la ciudad, como Caranza, Canido, A Magdalena, Xoane y el puerto.

Desde esas ubicaciones han reportado a este periódico que sintieron el sismo, como una vibración menor, pero que les sobresaltó. Asimismo, a través de las redes sociales indican lectores y lectoras que el fenómeno también se sucedió en otros municipios de las comarcas como Narón, Ares o As Pontes.

Sin terremotos en la comunidad, el más cercano y, probablemente, el que se ha notado en Ferrol, ha sido el registrado en Ponferrada. Según los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional, el movimiento sísmico se produjo a 10 kilómetros de profundidad, alcanzó una magnitud 4,0 en la escala de Richter y se produjo a las 22:34, hora peninsular, del que consta incluso una réplica en Gijón.