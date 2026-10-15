Mercedes Puyol, periodista: “González Llanos se lanzó con los superpetroleros porque tenía un calculista magnífico”

Mercedes Puyol Jorge Meis

‘José Deus. Un genio a hombros de gigantes’, la biografía de un ingeniero naval mugardés revolucionario, firmada por la periodista Mercedes Puyol, se presentará este viernes 16, a las 19.00 horas, en el salón de plenos del Concello de Mugardos. En la cita, organizada por la asociación cultural Apelón Educación, se dispondrá ejemplares para el público y la autora estará acompañada de Xoán Rubia y Pedro López Fachal, ambos destacados en la lista de amigos y compañeros que también se incluyeron en el proceso de investigación.

“Siempre me han interesado los personajes ferrolanos poco conocidos pero que tienen muchísima importancia a mi manera de ver”, relata la escritora, madrileña estrechamente unida a Ferrolterra, que es autora de distintas biografías como la del político de origen local Juan Flórez. Con esta nueva publicación, editada por la Diputación de A Coruña en colaboración con Apelón Educación, trata de darle la vuelta a la “injusticia” de haber obviado a lo largo de los años el trabajo del “genio de las gradas inclinadas”, tal como se le solía considerar en el sector, “y sin embargo en la prensa de la época no salía absolutamente nada, nunca apareció su nombre”, manifiesta la periodista.

Xoán Rubia fue precisamente quien presentó a Mercedes Puyol y a José Deus, que solo llegaron a realizar “una única entrevista larga” en 2022, cuando se conocieron. El fallecimiento del ingeniero al año siguiente impidió que la periodista cumpliese su intención de volver a encontrarse, por lo que no pudo hablar con el protagonista cuestiones como la manera en la que se llega a lo que los matemáticos denominan “ideas felices” o sobre sus recuerdos de la etapa como prisionero en Taiwán.

“No se sabe cómo, él estaba en un barco, se supone que como garantía de Astano o como perito experto”, sospecha la investigadora, aclarando que este período quedó sin documentación porque “ni en Asuntos Exteriores, ni en Taiwán, ni en la Embajada... no la he encontrado”. Así, esta historia se recoge en el capítulo final, ‘La voz de Cheíño’, que referencia el mote por el que se conocía a este profesional, que además era “un gran conversador”. El relato de su apresamiento “siempre lo contaba con variantes”, al menos en sus últimos años, apunta Mercedes Puyol, destacando que Amable Dopico, que fue director de Astano, también le trasladó el recuerdo de un episodio coincidente.

Según señala la biógrafa, a González Llanos “le dieron una concesión de más de diez petroleros enormes, y se lanzó yo creo porque tenía un calculista magnífico, que era José Deus”, el hombre que se puede decir que revolucionó el sector consiguiendo botar estas embarcaciones desde las gradas inclinadas, y “el cálculo que hacía fue tan magnífico que se sigue utilizando”, resalta.

El nombre de José Deus “no figura en ningún momento en la botadura del ‘Arteaga’, con todo lo que se publicó en esos días”, ejemplifica la autora, dando cuenta de que en Exponav se muestra en este momento “una exposición que a él le hubiese encantado ver” sobre los 300 años de historia de los astilleros de la comarca. En esta, “no estaba citado concretamente, pero sí se hablaba de Astano y del momento álgido de las botaduras de los superpetroleros y de por qué se dejaron de fabricar”. Así, reivindica que “creo que se debe conocer lo que hacen también los calculistas, las personas que están en el segundo plano”.