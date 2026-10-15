La asociación IEN por Europa oferta dos formaciones gratuitas para personas desempleadas

Imagen de archivo de una actividad en IEN por Europa Cedida

La asociación IEN por Europa ha abierto el plazo de inscripción para las personas interesadas en tomar parte en alguno de los dos cursos que oferta, dirigidos a desempleados. Uno de ellos es ‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’, que se desarrollará este mes de octubre, y otro sobre ‘Ofimática’ que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.

El que se prepara para este mes de octubre será en horario de mañana y tendrá como escenario la sede de IEN. Consta de un total de 518 horas, de las cuales 330 serán en el aula y el resto en empresas y con módulos de formación complementaria.

La conclusión de la formación permitirá obtener una certificación profesional de grado C, nivel 1, que no exige requisitos académicos ni experiencia previa. Por su parte, el curso de ‘Ofimática’ consta de 208 horas, 18 serán de módulos transversales. Este se desarrollará en horario de tarde. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la entidad a través del correo electrónico administracion@ien-net.com o bien llamando por teléfono al 981 341 704.

Ambos programas para desempleados se enmarcan en el plan AFD 2026-2027 de la Xunta de Galicia, relativo a acciones formativas para personas inscritas en el paro. Los cursos proporcionan certificados oficiales y válidos para abrir puertas en el mercado laboral. La inscripción es gratuita y las personas participantes pueden optar a ayudas para transporte y conciliación.