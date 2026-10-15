Ferrolterra tendrá protagonismo en las Xornadas Europeas do Patrimonio

Convento del Rosario, en San Sadurniño Daniel Alexandre

Entre el 20 y el 25 de octubre la Diputación de A Coruña celebrará una nueva edición de las Xornadas Europeas do Patrimonio (Xepdac) con protagonismo para varios enclaves de Ferrolterra.

Desde el organismo provincial explican que el programa abarcará diferentes actividades que buscan “poñer en valor, protexer e achegar o noso legado a cidadanía”.

El lema de este evento internacional –impulsado por la Unión Europea y el Consello de Europa– es ‘Patrimonio en riesgo: revivir, resistir y reimaginar’. “Vivimos nun momento de grandes desafíos globais”, declaró al respecto el diputado de Patrimonio, Xosé Penas, que avanzó la celebración de visitas guiadas, propuestas de música o títeres o salidas para realizar espeleología entre las propuestas agendadas.

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“A crise climática, a urbanización acelerada e a degradación ambiental ameazan a herdanza que nos define. Fronte a iso, dende a Deputación non somos suxeitos pasivos: entendemos que protexer o noso patrimonio non é só mirar ao pasado; é un acto de resiliencia, salvagarda da nosa diversidade e cohesión social”, añadió el responsable.

Cinco salidas

Así las cosas, la tercera edición de las Xepdac comenzará con una serie de actividades escolares que se celebrarán en las mañanas de los martes en distintos puntos patrimoniales del ámbito de la Diputación –ninguna de ellos en Ferrolterra–. Sin embargo, el fin de semana tendrá en Ferrol, Eume y Ortegal una marcada relevancia.

A este respecto, el viernes 23 la programación se centrará en el área norte con visitas guiadas a la antigua batería militar de A Bailadora, en Ares (a las 11.00 y 13.00 horas); al monasterio de Santa María de Monfero (a las 12.00, 16.00 y 18.00) y al convento del Rosario, en San Sadurniño (17.00 y 19.00 horas).

El domingo, las jornadas se despedirán con salidas comentadas a la fortaleza altomedieval del Castillo do Casón de Ortigueira (11.00 y 13.00) y al complejo arqueológico y marítimo de Punta Sarridal, en Cedeira (12.00 y 16.00). La inscripción se abre este viernes 16 de octubre (las plazas son limitadas) en la página web de la Diputación.