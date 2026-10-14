La Xunta aporta más de 373.000 euros para los mercados de Ares y Ortigueira

Exterior del mercado municipal de Ortigueira, que dispondrá de estas aportaciones Concello

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó esta semana la resolución de la convocatoria de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración orientada a dinamizar y potenciar las plazas de abastos gallegas, impulsando su certificación como Mercados Excelentes.

En total, 31 municipios y diez asociaciones se beneficiarán de estas subvenciones, con un valor de más de 2,3 millones de euros para distribuir entre las anualidades de 2026 y 2027.

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En el caso concreto de Ferrolterra serán dos las localidades que contarán con estas aportaciones, Ares y Ortigueira, con una inversión conjunta de 373.078,04 euros. El primero de los Concellos dispondrá de 172.320,84 euros, mientras que el segundo obtendrá 200.757,20.

La Xunta busca con estos apoyos –que cubren hasta el 80%– promover iniciativas dirigidas al mantenimiento y mejora de las plazas de abastos que ya cuenten con el sello, así como medidas de diagnóstico, formación o rehabilitación para aquellas que deseen solicitarlo.