La partida adicional del Plan Único de la Diputación deja en Ferrolterra más de 4,5 millones de euros

Pleno extraordinario de la Diuputación Cedida

El pleno de la Diputación aprobó este miércoles en una sesión extraordinaria la aportación adicional de 25 millones de euros que se suman al Plan Único –POS+–, que contaba con 153 millones de euros para los distintos concellos de la provincia.

En Ferrolterra estas cifras se traducen en 28.617.168,21 euros del POS+ y 4.595.318,33 en el adicional, que acaba de recibir el visto bueno.

La distribución entre los concellos se reparten, tal y como se indica desde el ente provincial, con criterios objetivos para financiar obras y gasto corriente destinado al funcionamiento de los servicios municipales.

El programa permite combinar la mejora de las infraestructuras y de los equipamientos municipales con la financiación de los servicios que los ayuntamientos sostienen a diario.

Así las cosas, con los fondos aprobados en la sesión de ayer, el POS+2026 se produce un incremento de cerca del 29%, lo que supone para el ente que preside Valentín González Formoso, “ un importante reforzo da cooperación económica provincial cos municipios e amplía os recursos dos que dispoñen para desenvolver as súas políticas locais”.

El presidente de la Diputación resaltó que la aportación adicional que ayer fue ratificada, equivale por si sola a la dotación anual con la que tradicionalmente contaba el antiguo Plan de Obras e Servizos, lo que permite apreciar “o alcance dun programa que foi ampliando os recursos destinados aos concellos”, explicó.

La posibilidad de que los ayuntamientos decidan el destino de los fondos según las necesidades benefician, especialmente a los concellos con menor capacidad financiera, porque, de este modo, se permite abordar actuaciones y asumir gastos que tienen un peso importante en sus presupuestos municipales.

En el caso de la veintena de municipios que conforman las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal la suma de la partida adicional supera los 4,5 millones, siendo el concello de Narón, con 620.000 euros, que se suman a los más de 4,2 del POS +, el municipio que mayor cuantía recibe en esta partida adicional, seguida de As Pontes, con medio millón, a añadir a los 3,1 del plan anterior de este año. Ortigueira es el tercer ayuntamiento con mayor aportación provincial, sumando casi 427.000 euros a los 2,4 que ya fueron aprobados este año.

La cabecera de comarca, por su parte, recibe 202.743.000 euros, que hacen que la cifra de este plan anual ascienda a un millón y medio de euros.

En total, el plan destinado a obras y gasto corriente de los concellos en la comarca de Ferrolterra supera, con esta aportación, este año los 33 millones de euros.