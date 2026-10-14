‘Feito co mar’, el proyecto de los GALP que busca promover patés, conservas o platos elaborados

El proyecto se presentará este mes mediante encuentros informativos Pixabay

Los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) han puesto en marcha el proyecto ‘Feito co Mar’, una iniciativa diseñada para fomentar la elaboración artesanal de pescados y mariscos (conservas, salazones, ahumados o patés) y asegurar el relevo generacional mediante la creación de nuevas empresas.

La “pieza” central de esta estrategia son los nuevos Viveiros Formativos de Emprendemento, que comenzarán en 2027 con dos programas diferenciados. El primero de ellos será de de iniciación, mientras que el segundo se centrará en la profesionalización. Estos cursos, que estarán dirigidos por la experta Carme Freire (del proyecto colaborativo ‘Daquí darredor’), tendrán un enfoque práctico.

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Los participantes trabajarán directamente en el prototipado de productos y platos de quinta gama, aprendiendo sobre procesos de elaboración, normativas vigentes, envasado y etiquetado. Además, el programa incluye tutorización personalizada para guiar a los alumnos en la constitución legal de sus propios negocios.

Tras reunirse con diversas cofradías para adaptar el temario a las necesidades de cada territorio, los GALP presentarán estos Viveiros este mes, por medio de más de 20 encuentros informativos.

De manera paralela, se busca también la implicación de los Ayuntamientos para formar una Rede de Espazos de Traballo Colaborativo vinculada a la transformación pesquera, que contará con un proyecto piloto en 2027. mCabe señalar que ‘Feito co Mar’ cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea y la Consellería do Mar.