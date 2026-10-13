La Diputación invertirá casi 650.000 euros en viales de Cariño y Cedeira

DP-6121 a su paso por el municipio de Cariño Maps

Cerca de 650.000 euros. Esta es la inversión total que destinará la Diputación de A Coruña a las obras de mejora de la red vial en los municipios de Cariño y Cedeira. Los trabajos permitirán renovar casi 4,5 kilómetros de tres carreteras, mejorando al mismo tiempo la seguridad de la circulación.

Así las cosas, en el ayuntamiento de Cariño se intervendrá en la DP-6121, que conecta Mera y el núcleo de la citada localidad, concretamente entre los puntos kilométricos 5+370 y 8+400. Los trabajos, con una inversión de 445.966,52 euros, se centrarán en la reparación puntual de las zonas deterioradas y en la extensión de una nueva capa de rodaje de mezcla bituminosa en caliente (seis centímetros de espesor) en todo el ancho de la calzada y los arcenes. Desde el organismo explican que, previamente, se llevará a cabo una limpieza de las cunetas y los márgenes “nos tramos que o precisen”. Además, el proyecto incluye la renovación de las marcas viales y la sustitución de barreras de seguridad, con sistemas de protección para motoristas.

Mientras, en la localidad de Cedeira la inversión será de 203.448,42 euros, cantidad que servirá para actuar en dos tramos diferentes: la DP-2204 de Cedeira a Chímparra –entre los puntos 1+390 y 2+495– y los primeros 320 metros de la DP-2203, de As Pontigas al kilómetro 1 de la carretera a San Andrés de Teixido. En concreto, los trabajos consistirán en la aplicación de una nueva capa de rodaje de mezcla bituminosa en caliente –también de seis centímetros de espesor–, la apertura de cunetas allí donde sea necesario y la renovación de la señalización horizontal, así como la colocación de barreras de seguridad.

La Diputación apunta que ambos proyectos tienen un plazo de ejecución de tres meses desde el inicio de las tareas. “As actuacións permitirán mellorar o estado do pavimento e as condicións de seguridade e comodidade dos desprazamentos nestas estradas provinciais”, añaden desde el organismo que dirige Valentín González Formoso.