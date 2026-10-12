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Ferrolterra

Megasa, a punto de adquirir una fábrica en Alemania

La operación ronda los 550 millones, según medios especializados

Redacción Ferrol
12/10/2026 20:27
Acceso a la fábrica de Xuvia
Emilio Cortizas
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La siderúrgica Megasa está muy cerca de cerrar la compra de una fábrica de producción de acero largo ubicada en la localidad alemana de Unterwellenborn, informan medios germanos, que cifran en 550 millones de euros el coste de la operación.

Según MDR News, la planta, en la que trabajan 750 personas, es propiedad de la Compañía Siderúrgica Nacional de Brasil, que habría firmado un acuerdo con las condiciones para la venta que concede a Megasa un plazo de diez semanas para sellar la operación. Al parecer, la intención de los dueños de la acería de Turingia es reducir su endeudamiento.

La planta alemana produce anualmente hasta 1,1 millones de toneladas de productos de acero largo a partir de la chatarra que procede de un entorno regional, como vigas, varillas y perfiles de acero para la construcción civil y de puentes. Sus productos, como señala la propia empresa en su web, se exportan a más de 60 países. La CSN brasileña compró la planta hace catorce años por cerca de 483 millones.

Con esta adquisición, Megasa reforzaría su posición en el mercado europeo. Actualmente es dueña de plantas en Zaragoza y Sagunto, y de la principal empresa de producción de acero de Portugal. Por otra parte, en 2023 le compró a la Societé Roue­naisse de Deroulage el almacén y las instalaciones portuarias sobre el Sena destinadas a la distribución de productos siderúrgicos. 

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