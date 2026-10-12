La campaña de la navaja en la ría comenzará en noviembre y descansará los viernes

Un socio de Barallobre, descargando en la campaña de 2022Marisco Mariscadores Jorge Meis

Las cinco cofradías que participan en el plan de explotación de la navaja en las rías de Ferrol, Ares y O Burgo en el periodo 2025-2027 comenzarán a principios de noviembre la segunda etapa de la campaña de extracción de este año, con la intención de que se prolongue, al menos, hasta finales de año, dependiendo de diferentes factores, entre ellos, la disponibilidad de un recurso que, en principio, goza de buena salud en estos momentos.

La reunión preparatoria, que tuvo lugar en el pósito ferrolano –en la iniciativa también están las cofradías de Barallobre, Mugardos, Miño y A Coruña–, acordó, además de un calendario de explotación aproximado, una serie de limitaciones para contribuir a la sostenibilidad de la especie y, así, parar al menos uno de los cinco días de la semana.

En este caso, se ha optado por no faenar los viernes, una elección que, además de evitar el estrés de la explotación, favorece los intereses del sector, al tratarse de un día más complicado para la venta y por ser una especie con menos capacidad de estabulación en las depuradoras. También se ha optado por no faenar los días de Nochebuena y fin de año.

Condiciones

El plan de explotación establece un máximo de extracción de 100 días al año, con la única limitación, pactada el pasado mes de febrero con los técnicos de la Delegación Territorial de A Coruña de la Consellería do Mar, de hacer una veda de dos meses consecutivos entre enero y abril, que son, precisamente, los que se han fijado para la extracción en los sectores A –ría de Ferrol– y E, en la playa de Espiñeiro de O Burgo, si bien en abril también se abre a la ría de Ares-Betanzos.

En estos meses de otoño, se podrá trabajar en estas dos mismas zonas. Los socios de estos cinco pósitos que tengan permiso de explotación en vigor podrán extraer un máximo de 20 kilos por cupo, es decir, 40 por embarcación –cada lancha tiene dos trabajadores– y jornada de trabajo.

Según la información actualizada del programa, son medio centenar las personas con autorización para capturar y comercializar este molusco especialmente apreciado en el sector de la hostelería en estas fechas, si bien el desarrollo completo de la campaña estará determinado por la evolución del precio que alcance y la compatibilidad con otros recursos.