Ferrolterra, en el mapa televisivo de talents y reality-shows

Irene Caruncho durante la promoción de su trabajo discográfico 'Margot' AEIG

Hoy lanzamos una mirada atrás para repasar algunos momentos televisivos protagonizados por residentes en alguno de los concellos de la comarca, que no son pocos.

Centrémonos primeramente en aquellos que no solo pasaron por algún programa de la televisión sino que firmaron un buen papel. Así, muchos recordarán a una promesa de la natación nacido en Caranza como fue Felipe López, que dejó de ser conocido solo por sus méritos deportivos para destacar en el ámbito del denominado ‘papel cuché’ tras conocerse su relación con otra ferrolana, Paloma Lago y después con Lara Dibildos. Tras saltar a la palestra de la prensa del corazón, López participó en el concurso de supervivencia la Isla de los Famosos, de Telecinco, un reality, predecesor de Supervivientes, que se celebró en 2003 y que el de Caranza ganaría de calle, tras obtener el 65,77% de los votos del público.

Felipe López sumaría nuevas participaciones televisivas tras ganar ese primer concurso de supervivencia, que compaginaría con trabajos varios como modelo, entrenador personal o relaciones públicas. En ese tiempo también tomó parte en otros programas televisivos como Expedición Imposible (2013), de Cuatro; y Mira quien baila (2014), de TVE, donde volvió a demostrar su implicación en todo aquello que emprende al lograr quedar segundo.

En el ámbito de los reality-shows, firmó un excelente papel también la cedeiresa Irene Caruncho, tras lograr ganar La Voz, cuando el programa se emitía en Telecinco, en el año 2016. Caruncho deleitó al público y a los coaches (Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Malú y Melendi) desde el mismo instante que emitió su primer sonido vocal, haciendo que los cuatro candidatos se giraran de su silla para pelear por incluirla en sus equipos. Caruncho se dejó seducir finalmente por Malú, tras dedicarle la andaluza toda clase de halagos después de escucharla entonar una versión del tema ‘Run’, de la cantante británica Leona Lewis. “Llevo aquí cuatro ediciones y puedo decir que la tuya es la mejor voz que he escuchado”. La cantante madrileña insistió en que la suya era una voz tocada por los ángeles, “las he escuchado grandiosas, pero se me han puesto los pelos de punta”.

Aquello fue el principio de un concurso en el que destacaría en cada una de sus actuaciones, como lo había hecho un par de años antes en Ferrol, cuando ganó el certamen comarcal Canta Ferrol, con solo 18 años. Caruncho arrasó y ganó el talent, que vivió como una experiencia de aprendizaje, pero no como algo que le cambiara radicalmente la vida. En Cedeira todavía se recuerda el recibimiento que se le dio a su paisana ilustre tras arrasar en el programa televisivo. A pesar de que el premio consistía en grabar un disco con la principal compañía del país, Universal, aquello no salió bien del todo. La propia cedeiresa explicó en alguna ocasión que el trabajo “no era todo lo bueno que cabría esperar” y que le faltó una buena promoción. Tras aquello, Caruncho disfruta haciendo música propia “temas personales y en mi estilo”, como ella misma destacó en alguna ocasión.

Tampoco le fue nada mal a la eumesa Miriam Rodríguez en 2017. La cantante fue una de las 16 personas elegidas para formar parte de una edición de Operación Triunfo muy especial, la del regreso a las pantallas de la franquicia que había hecho historia en 2001, el año en el que Rosa López, David Bisbal, Chenoa y David Bustamante lograron ser las cuatro voces más queridas del país, sentando ante la televisión a millones de espectadores (registró una media de 6,9 millones cada emisión) en cada una de sus emisiones en directo.

Miriam no ganó, pero logró hacerse con el tercer puesto en la que fue la novena edición del concurso en su regreso a TVE, tras un paso por Telecinco. Gran parte de los concursantes son estrellas consagradas hoy, como Aitana Ocaña o Mimi Dobles (Lola Índigo), quien curiosamente fue la primera expulsada.

La eumesa firmó un paso por el certamen excepcional, como también lo fue el seguimiento en la comarca, especialmente en Pontedeume, donde la final se vivió bajo carpa y haciendo frente a un frío intenso, ambiente que se caldeó al máximo tras conocer que Rodríguez sería la tercera clasificada del certamen. Tras su paso por OT y la oportuna gira, la de Nogueirosa siguió cosechando éxitos, colaborando con La Voz, donde demostró que también es una excelente presentadora, además de poder ejercer de ayudante de Pablo López. En el año 2023 Rodríguez volvió a un concurso televisivo, en esta ocasión a Tu Cara me Suena 10, de Antena 3, donde demostró su calidad vocal y también su buen hacer imitando a otros artistas, hasta el punto de ganar la edición. La eumesa no ha dejado de trabajar en todo este tiempo y el año pasado ejerció de presentadora, en este caso del programa que la catapultó a la fama, Operación Triunfo, haciéndose cargo de ‘Conexión OT’.

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Si hablamos de éxitos y grandes voces no podemos dejar de citar a Enrique Ramil (Ares, 1984), que también despuntó en algún concurso pero, sobre todo, logró una gran hazaña musical tras ganar uno de los festivales más prestigiosos del mundo como es el de Viña del Mar, en Chile, el pasado 2024, cuando se hizo con la distinción de mejor intérprete. El aresano también participó en OT en el año 2011, en una edición que se acortó por baja audiencia y de la que salió expulsado en la cuarta gala. Antes, en 2001 había pasado también por el talent-show La batalla de los coros, emitido por el canal Cuatro. Enrique Ramil también hizo sus pinitos en Factor X y Tierra de Talento, en Canal Sur, donde logró ganar la edición de 2020.

Sin dejar de lado los talents, es preciso recordar a otro vecino de la zona, de Cariño, que firmó un más que destacado papel en La Voz. Se trata del que muchos conocen como el Bruce Springsteen gallego, Andrés Balado (Knes), un informático que entusiasmó con su particular voz rasgada al público, y a Paulina Rubio, con la que formó equipo en la edición de 2019. Lamentablemente cuando la mexicana tuvo que reducir su equipo a la mitad decidió dejar al cariñense fuera de la fase final del certamen, con gran parte del público en contra de esa decisión. Knes dejó el concurso feliz por la imagen dada y muy satisfecho por lo conseguido pese a tener que apearse antes de la fase final.

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Otra cantante de la comarca que nos hizo vibrar en un concurso televisivo fue Sabela Ramil, natural de As Pontes, tras su paso por Operación Triunfo 2018. Su voz dulce y acompasada le valió un cuarto puesto en la final de certamen, y que la comarca volviera a disfrutar con un talent televisivo, como el mítico OT. Su historia en el programa dio un giro cuando, estando propuesta para abandonar la academia, se animó a defender su permanencia con un tema en gallego, de Rosa Cedrón, ‘Benditas Feridas’, que no se consideraba muy acertado inicialmente pero que terminó por convertirla en un referente de autenticidad, tanto para el jurado como para el público, obteniendo esa meritoria cuarta plaza.

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En los programas de talentos musicales las miradas se posan ahora en el fenés Isma Taboada, que concursa actualmente en La Voz, en el equipo de Melendi.

Mención aparte merece el pequeño Pablo Varela, que en 2021 encandiló al público del programa Got Talent España (Telecinco), mostrando su dominio de un instrumento complicado como la batería. El pequeño, con sus desparpajo, logró convencer a los tres miembros del jurado, a excepción de uno, para seguir adelante en el certamen, cuyo paso todavía recuerdan hoy en su colegio Compañía de María.

También en el capítulo infantil, Ferrol estuvo representado en la sexta edición de La Voz Kids por Sofía Hernández, del barrio de Canido, que fue elegida por Luis Fonsi para su equipo.

La que fue también ganadora en la categoría de vocalistas del concurso que se celebra en Ferrol O Talentiño ejerció de pregonera, junto a Antía Barona, en la edición de este año de las fiestas de verano de Ferrol.

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