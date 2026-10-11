Expertos en reinventarse para seguir siendo negocios imprescindibles en Ferrolterra

En Ferrolterra hay varias citas que sirven para exponer maquinaria agrícola, como esta multisectorial de As Somozas, en imagen de archivo Daniel Alexandre

Si hay un sector que ha comprendido que vender un producto ya no es suficiente para diferenciarse es el de las ferreterías y la maquinaria agrícola, dos líneas de negocio complementarias que han tenido que superar obstáculos y adaptarse a los cambios para seguir a flote en un tiempo en el que muchos establecimientos de este tipo en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal se han quedado por el camino.

Antes podía ser suficiente con conocer el oficio, tener buenos proveedores, disponer de mercancía de calidad y mantener una relación cercana con los clientes, pero ahora, además de todo lo anterior, deben gestionar datos, controlar márgenes, planificar inversiones, formar al personal, anticiparse a las necesidades e incluso ser actores y actrices en vídeos para las redes sociales.

Precisamente, esta última cuestión ha ayudado a visibilizar mucho más el día a día de un negocio con más de 40 años de trayectoria: la Ferretería Luciano de Cedeira. A través de su perfil en Instagram no solo dan a conocer las novedades de las que disponen, sino que también realizan promociones y hacen un alarde de sentido del humor que no deja indiferente y contribuye a potenciar su venta ‘online’ a través de la página web.

Distribuidor oficial de Husqvarna, marca emblemática, al frente del establecimiento está la segunda generación que, destaca, tiene un objetivo que pasa por “tratar de conseguir un modelo de negocio basado en la fusión perfecta del conocimiento del sector, la confianza con los clientes y la incorporación de las nuevas tecnologías como base de una estructura segura y perdurable en el tiempo”.

En el ámbito de la maquinaria forestal y agrícola son varios los cambios que se enumeran desde el sector, empezando porque su inventario es ahora más tecnológico y especializado. Asimismo, está muy condicionado por la situación del campo y del monte, centrándose en muchas ocasiones en el suministro doméstico, puesto que la jardinería amateur está en auge desde la pandemia.

A mayores, la clientela analiza mucho más las inversiones que va a afrontar y la clave es ofrecerle una solución que se adapte al máximo a sus necesidades. Aquí entran en juego, por ejemplo, los servicios de alquileres de determinados aparatos, puesto que habrá quien solo use puntualmente una máquina y no le compense, por lo tanto, invertir en su adquisición.

Otra de las cuestiones que han cobrado importancia en los últimos tiempos es que la postventa se ha convertido en una parte esencial de la actividad. Ofrecer respuestas rápidas y con garantías a los compradores es un plus para fidelizar a los consumidores. Esta máxima la han entendido a la perfección en Norterra Forestal y Jardín, una empresa naronesa que lleva “más de diez años ayudando a profesionales y particulares a elegir, mantener y sacarle el máximo partido a sus herramientas”.

En su caso, ofrecen un taller de reparación con personal cualificado e incluso disponen de equipos de sustitución que puede emplear su clientela mientras esté arreglándose la suya. Asimismo, cuentan con un servicio de venta de herramienta de segunda mano y de recambios, así como otro de alquiler. A mayores, están especializados en robots cortacésped y en su instalación, como puede verse en su página web.

“Queremos brindar nuestra ayuda para que la gente trabaje mejor. Que confíen en que su maquinaria va a estar lista, en buen estado, y con el respaldo de un equipo que sabe lo que hace”, sostienen desde Norterra, recordando que su compromiso pasa por dar una “máxima calidad, atención real y soluciones pensadas para durar” para “profesionales del campo, la jardinería y la obra, pero también para particulares”.

Cuanto más digital y complejo se vuelve el mercado, más se valora la confianza personal, por eso, aunque el comprador pueda analizar precios por internet, sigue valorando que alguien conozca su trabajo, responda ante problemas y dé soluciones.