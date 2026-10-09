La bajada de los precios de alquiler en Galicia pasa de largo por Ferrolterra, donde Narón es el más barato

Los pisos en alquiler en Narón han subido más de un 4% en el último año Jorge Meis

La bajada detectada en los precios de alquiler en Galicia en el tercer trimestre del año se fija en un 5,3%, según estudios inmobiliarios como el que ha hecho público Fotocasa. En este contexto, las variaciones trimestrales en el mes de septiembre dejan el precio de la vivienda en alquiler en 10,09 euros el metro cuadrado al mes, siendo la provincia de A Coruña la segunda en la que ha habido un mayor descenso –6,8%– solo por debajo de Lugo –8,1%–.

De los 26 municipios con precios analizados por este portal inmobiliario –que se centra en las ciudades pero también en concellos con alta densidad poblacional o que son puntos de especial congregación de población en épocas vacacionales– once de ellos tienen cifras superiores a 10 euros el metro cuadrado y entre estas se encuentran A Coruña, Vigo y Santiago, de las ciudades, pero también localidades como Sanxenxo –16,27–, Porto do Son –14,02– y Ribeira –13,33–, que lideran el ránking.

En el polo opuesto de los concellos analizados se halla Narón, que cierra el listado de los 26 municipios, con el alquiler más económico, con 8,10 euros el metro cuadrado, pese a que en el tercer trimestre del año no ha seguido la tendencia de bajada, sino que ha subido un 4,1%. En términos interanuales se ha producido un aumento del 4,7%.

Sin estar tan abajo, pero también con precios inferiores a la media de 10 euros de la que habla el análisis inmobiliario, se encuentra Ferrol, con precios en torno a los 8,76 euros el metro cuadrado. En este caso, no ha habido tampoco descenso, sino subida de hasta el 4,4% en el tercer trimestre y un ascenso interanual del 1,4%.

De las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal tan solo se hace alusión a otro concello más, el de Cedeira, donde los precios rondan los 8,52 euros por m2 al mes y han subido en el último trimestre un 3,4%.