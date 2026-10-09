La asociación ASCM amplía su flota de vehículos para prestar sus servicios adaptados

Visita de la delegada de la Xunta para conocer los nuevos vehículos Cedida

La asociación ASCM cuenta con dos nuevos vehículos adaptados para la entidad y el centro especial de empleo, gracias a la ayuda concedida en el marco de la convocatoria de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para facilitar el transporte de personas dependientes o con discapacidad.

El ejecutivo autonómico financió con 100.000 euros –dos ayudas de 50.000 euros cada una– la adquisición de estas furgonetas adaptadas, uno para reforzar el servicio de transporte escolar que el centro especial de empleo ASCM Ferrolterra presta a través de un convenio con la Xunta.

El otro vehículo será utilizado como transporte de los usuarios a las actividades habituales que desarrolla la asociación sociocultural ASCM. La delegada de la Xunta, Martina Aneiros, conoció este viernes de primera mano estos vehículos y abordó in situ esta línea de ayudas, dirigida a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro y destinada a la adquisición de coches nuevos de emisiones cero, tipo eco o etiqueta C verde, adaptados para personas con movilidad reducida.

La convocatoria permite financiar el 100% de la inversión subvencionable hasta un máximo de 50.000 euros por entidad y vehículo. Aneiros recordó que a través de este tipo de convocatorias se mejora la movilidad en el campo de los servicios sociales, al tiempo que se fomenta un cambio hacia modelos de transporte más sostenibles desde el punto de vista ambiental, contribuyendo también a la reducción del impacto sobre el entorno natural y a la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes y con discapacidad, tanto a nivel individual como colectivo.