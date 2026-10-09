El proyecto ‘Hai que verse nelas!’ deja paso a una muestra de retratos de mujeres rurales

Participantes en el proyecto Cedida

El proyecto ‘Hai que verse nelas!’, de las cooperativas Arabías e Illa Bufarda, que giró en torno a la fotografía, el arte y la igualdad, y que estuvo liderado por mujeres de San Sadurniño, As Pontes y Moeche, dará como resultado una exposición fotográfica que se centra en siete referentes femeninos del ámbito local.

Durante los meses en los que se desarrolló el proyecto –con la participación de la asociación O Lavadoiro y de los Concellos de San Sadurniño y As Pontes, financiado por el Instituto das Mulleres–, las participantes abordaron cuestiones relacionadas con el feminismo, los derechos de las mujeres, las violencias machistas, los cuidados, la representación de las mujeres en la fotografía a lo largo de la historia y el retrato fotográfico.

La exposición, que se mostrará en los dos municipios implicados este año, está formada por retratos de siete mujeres referentes del ámbito local, seleccionadas como ejemplo por su valentía, por su activismo en la vida cotidiana y por sus luchas, que contribuyeron a avanzar hacia una sociedad más justa.