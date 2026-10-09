Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

El proyecto ‘Hai que verse nelas!’ deja paso a una muestra de retratos de mujeres rurales

Estuvo liderado por mujeres de San Sadurniño, As Pontes y Moeche

Redacción Ferrol
09/10/2026 21:35
Participantes en el proyecto
Participantes en el proyecto
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El proyecto ‘Hai que verse nelas!’, de las cooperativas Arabías e Illa Bufarda, que giró en torno a la fotografía, el arte y la igualdad, y que estuvo liderado por mujeres de San Sadurniño, As Pontes y Moeche, dará como resultado una exposición fotográfica que se centra en siete referentes femeninos del ámbito local. 

Durante los meses en los que se desarrolló el proyecto –con la participación de la asociación O Lavadoiro y de los Concellos de San Sadurniño y As Pontes, financiado por el Instituto das Mulleres–, las participantes abordaron cuestiones relacionadas con el feminismo, los derechos de las mujeres, las violencias machistas, los cuidados, la representación de las mujeres en la fotografía a lo largo de la historia y el retrato fotográfico. 

La exposición, que se mostrará en los dos municipios implicados este año, está formada por retratos de siete mujeres referentes del ámbito local, seleccionadas como ejemplo por su valentía, por su activismo en la vida cotidiana y por sus luchas, que contribuyeron a avanzar hacia una sociedad más justa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620