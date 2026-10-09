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Ferrolterra

Comienzan las movilizaciones por el convenio del transporte de mercancías

Según explican los sindicatos CIG, CCOO y UGT, la patronal ofrece un 3% de subida, pero solo desde el 1 de julio

Redacción Ferrol
09/10/2026 21:43
Imagen de archivo de una huelga de transporte en el año 2022 en la comarca
Imagen de archivo de una huelga de transporte en el año 2022 en la comarca
Jorge Meis
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Las movilizaciones en el sector del transporte de mercancías por carretera en la provincia comenzaron este viernes en el polígono del Tambre, en Santiago, y tendrán continuidad la próxima semana en A Coruña y el día 22 en Río do Pozo. 

Según explican los sindicatos CIG, CCOO y UGT, la patronal ofrece un 3% de subida, pero solo desde el 1 de julio y sin comprometerse a incluir una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC. 

En lo que respecta a las otras condiciones laborales, la parte social considera que la jornada anual sigue siendo excesiva y “non recoñece adecuadamente determinados tempos nos que as persoas traballadoras deben permanecer á disposición da empresa”, según Nacho Pavón, de la CIG. 

Además, los sindicatos piden avanzar en la regulación de los tiempos de presencia. “A xente ten que botar a vida no vehículo polas longas xornadas que caracterizan o transporte de mercadorías”, dicen. También reclaman que se corrija la falta de una “compensación efectiva polo traballo en domingos e polas noites”. 

Aunque reconocen que existe un complemento de nocturnidad, “na práctica non o percibe ninguén”. “Tanto ten que traballes un día pola semana como un festivo, un domingo ou pola noite, e iso non é de recibo”, resalta Pavón. 

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