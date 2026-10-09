Comienzan las movilizaciones por el convenio del transporte de mercancías
Según explican los sindicatos CIG, CCOO y UGT, la patronal ofrece un 3% de subida, pero solo desde el 1 de julio
Las movilizaciones en el sector del transporte de mercancías por carretera en la provincia comenzaron este viernes en el polígono del Tambre, en Santiago, y tendrán continuidad la próxima semana en A Coruña y el día 22 en Río do Pozo.
Según explican los sindicatos CIG, CCOO y UGT, la patronal ofrece un 3% de subida, pero solo desde el 1 de julio y sin comprometerse a incluir una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC.
En lo que respecta a las otras condiciones laborales, la parte social considera que la jornada anual sigue siendo excesiva y “non recoñece adecuadamente determinados tempos nos que as persoas traballadoras deben permanecer á disposición da empresa”, según Nacho Pavón, de la CIG.
Además, los sindicatos piden avanzar en la regulación de los tiempos de presencia. “A xente ten que botar a vida no vehículo polas longas xornadas que caracterizan o transporte de mercadorías”, dicen. También reclaman que se corrija la falta de una “compensación efectiva polo traballo en domingos e polas noites”.
Aunque reconocen que existe un complemento de nocturnidad, “na práctica non o percibe ninguén”. “Tanto ten que traballes un día pola semana como un festivo, un domingo ou pola noite, e iso non é de recibo”, resalta Pavón.