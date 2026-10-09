Cabo Ortegal albergará en 2027 las XII Jornadas Abiertas de la Red de Geoparques de España

Responsables del Xeoparque, esta semana, en el País Vasco Cedida

El Xeoparque Cabo Ortegal acogerá el próximo año la XII edición de las Jornadas Abiertas de la Red de Geoparques de España. La cita, que tendrá lugar previsiblemente a estas alturas pero del próximo 2027, se celebró esta semana en el Geoparquea, en el País Vasco.

De allí salió escogida, mediante una votación, la candidatura del territorio de Ferrolterra. “Acoller estas xornadas é unha oportunidade para dar a coñecer os valores xeolóxicos e naturais do territorio e destacar os recursos e os produtos locais cos que contamos”, declaró el gerente del Xeoparque, José Miguel Alonso Pumar, que viajó junto al director científico, Fran Canosa, y el presidente, Alberto Rey, para tomar parte en la edición de este 2026. Los responsables ponen el foco en la importancia de ser sede de un encuentro de esta dimensión, tanto por el hecho de atraer a un amplio número de personas a la celebración como por la repercusión que puede tener para el territorio reconocido por la Unesco.

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Cabe señalar que este encuentro anual reúne a los 18 geoparques del Estado, permitiendo compartir a los participantes iniciativas y buenas prácticas en ámbitos como la conservación del patrimonio geológico, la educación, la divulgación científica y el desarrollo sostenible.

En la edición de este año –que se desarrolló entre los pasados 6 y 8 de octubre– el programa se centró en la interpretación y comunicación como herramientas esenciales para acercar la riqueza natural a la ciudadanía.

En la del próximo año 2027, ya con el Xeoparque Cabo Ortegal como anfitrión, el tema central que se abordará estará relacionado con el desarrollo de los agentes locales y la promoción de los productos agrícolas y turísticos.