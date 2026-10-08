Ferrolterra sopesa secundar una huelga comarcal por la situación “límite” del transporte público

Un momento del encuentro entre los responsables de los siete municipios de la comarca Cedida

Los municipios de Ferrolterra no descartan llegar a secundar una huelga comarcal por la situación “límite” en la que se encuentra el transporte público. Así se decidió en una reunión de trabajo celebrada esta semana en la casa consistorial de Pontedeume, en la que tomaron parte representantes de los gobiernos locales de Fene, A Capela, Narón, Monfero, Neda, Valdoviño y el propio municipio anfitrión. En el encuentro, los responsables municipales abordaron las incidencias, limitaciones y deficiencias del servicio, que afectan a diario a trabajadores, estudiantes y personas usuarias en general.

Ante esta situación, se acordó solicitar conjuntamente la convocatoria de la Mesa da Comisión de Seguimento da licitación do transporte, así como una reunión con la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta, a la que exigen que “escoite directamente aos territorios e dea responstas ás necesidades reais dunha poboación que depende diariamente dun transporte público que, neste momento, non está a ofrecer as garantías necesarias”, sostienen los Concellos, anunciando que los acuerdos adoptados serán trasladados al resto de Ayuntamientos de las comarcas afectadas, con el objetivo de que se sumen a la iniciativa.

La Plataforma Transporte Público Digno lamenta el “silencio” de Rey Varela Más información

También se pondrán en conocimiento de la Plataforma por un Transporte Digno de Ferrolterra y del Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrol, Eume y Ortegal, “co obxectivo de compartir a análise realizada e avanzar nunha resposta coordinada”.

Los siete municipios reunidos aunciaron, asimismo, que se iniciarán contactos con los sindicatos obreros y estudiantiles y advierten de que no se descarta “ningunha vía de mobilización”. En este sentido, explicaron que se valorará, junto a los colectivos sociales y educativos, así como con las plataformas anteriormente mencionadas, convocar una huelga comarcal por el transporte.

El objetivo es, remarcan, “construír unha resposta unitaria e firme, ante unha problemática que trascende os límites de cada municipio”.