El XI Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales se celebrará en Mañón y Neda

Fotograma de la película ‘Lo que queda de ti’, la única que se podrá ver en los dos municipios de esta zona Cedida

La novena edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales que propone el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación empezará el jueves 15, entre otras localidades, en el centro sociocomunitario de O Barqueiro, en Mañón. De las 530 sedes en las que se desarrollará este programa estatal de proyecciones y otras actividades también figura la Casa da Cultura de Neda, donde tendrán lugar dos encuentros, los días 21 y 27 de este mismo mes.

Hasta el 15 de noviembre se sucederá este ambicioso programa, con más de 1.000 pases cinematográficos y cerca de 500 actividades, que se inaugurará en la sala Doré de la Filmoteca Española, con la proyección de ‘Lo que queda de ti’, la película dirigida por Gala Gracia y protagonizada por las actrices Laia Manzanares y Ángela Cervantes, que se podrá ver tanto en la cita en O Barqueiro, a partir de las 18.00 horas, como en la primera de Neda, el miércoles 21, a las 20.00.

En ambas localizaciones habrá coloquios después de las proyecciones, y en el caso del encuentro que tendrá lugar en Mañón está previsto mantener una charla intergeneracional con mujeres rurales del municipio y un concurso de relatos sobre ellas mismas, con la participación de alumnado del CEIP Francisco López Estrada. Además, en Neda se ofrecerá una segunda obra, ‘La buena letra’, dirigida por Celia Rico Clavellino y con Loreto Mauleón en el papel principal, el martes 27, también a las 20.00.

Programa

El ciclo se complementa con una muestra online gratuita, que estará disponible en su página web (cineymujeresrurales.es) entre los sábados 17 y 31 de este mes, para España y 13 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay).

Los 12 filmes seleccionados para la programación presencial comparten el hecho de situar a las mujeres rurales en el centro de las historias relatadas, de manera que se aleja de los estereotipos y propone nuevas perspectivas sobre la realidad diaria de las protagonistas. Esta cartelera de obras cinematográficas españolas recientes incluye títulos como ‘Bodegón con fantasmas’ (Enrique Buleo), ‘Curanderas Canarias’ (Beatriz Chinea), ‘Kukuaren Kanta’ (habitantes de Lerga), ‘Rondallas’ (Daniel Sánchez Arévalo) o ‘Tiempo entre olivos’ (Fany de la Chica).