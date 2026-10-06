Los Centros de Información á Muller de Ferrolterra reciben ayudas de 339.000 euros

El CIM de Ferrol se encuentra en la Casa da Muller Archivo

Los Centros de Información á Muller –CIM–, bien de forma individual o mediante el sistema de gestión compartida, se han visto beneficiados con hasta cinco millones de euros para apoyar a los servicios que se prestan en estas instalaciones, por parte de la Consellería de Política Social e Igualdade.

El Diario Oficial de Galicia –DOG– publicó en su edición de ayer la resolución de la orden de ayudas para apoyar la actividad de los CIM que en su red abarcan hasta 84 recursos. Por medio de estas subvenciones se podrá colaborar en los gastos de personal que tienen los CIM, desde puestos de dirección, asesoramiento jurídico, atención psicológica, personal técnico o agentes de igualdad, entre otros perfiles profesionales.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, cada Concello puede recibir como máximo 52.000 euros y hasta 120.000, en el caso de solicitudes conjuntas.

En el caso de Ferrolterra son un total de cuatro CIM los que han resultado beneficiarios de las ayudas.

La cabecera de comarca, Ferrol, recibirá un importe global de 52.000 euros, para las anualidades 2026-2027, que se dirigirán a la asesoría jurídica del centro, atención psicológica y ayudas de dinamización.

El Centro de Información á Muller de As Pontes recibirá 51.451,38 euros, para las dos anualidades, para colaborar en hacer frente a la atención jurídica que se presta y a la psicológica.

En el Concello de Ortigueira, se conceden 75.728,19 euros para el CIM que agrupa a los municipios de Cariño, Cedeira, Cerdido y Mañón, con ayuda jurídica, psicológica y dinamziación. En Ares, el CIM recibe la cuantía más alta de la comarca, 84.000 euros, en dos anualidades de casi 28.500 euros. Labores de dirección, asesoramiento jurídico y atención psicológica serán las actividades a las que se destinan de estas ayudas.