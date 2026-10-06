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Sociedad

Cuatro centros de educación especial de la zona gozan de propuestas musicales en vivo

Se trata de una acción promovida por la Obra Social de Abanca

Redacción Ferrol
06/10/2026 18:47
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Una de las iniciativas de la pasada campaña
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Afundación retomó su ciclo ‘Música a flor de piel’, una acción que lleva microconciertos a los centros de educación especial de toda Galicia, incluida la comarca de Ferrolterra. Esta iniciativa de la Obra Social de Abanca se impulsa “desde el conocimiento de los beneficios que la música en directo aporta para la gestión de las emociones, la disminución de miedos y tensiones, el desarrollo sensorial y perceptivo, el fomento de la creatividad o el refuerzo de la comunicación, entre otros”, como explican.

Y es que, como añaden, la música en vivo despierta emociones, favorece la expresión afectiva y genera un entorno de seguridad emocional. “Estos conciertos se convierten en un canal de comunicación no verbal que permite expresar alegría, sorpresa, tranquilidad o entusiasmo, incluso cuando existen barreras en el lenguaje”, subraya Marta Gefaell, coordinadora del programa.

En esta edición participarán de esta zona los centros de educación especial Nosa Señora de Chamorro de Narón; Aspanaes de As Pontes; Aspanaes de Ferrol y el CEE Terra de Ferrol.

Para el curso 2026-2027 se presentan tres propuestas distintas que podrán escoger los propios centros, según quieran reforzar unos aspectos u otros con su alumnado.

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