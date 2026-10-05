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Ferrolterra

Portos de Galicia actuará en los firmes de las dársenas de Cariño, Cedeira y Espasante

Redacción Ferrol
05/10/2026 22:54
Porto de Cedeira
Explanada del puerto de Cedeira, en una imagen de archivo
Daniel Alexandre
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Tres dársenas de la comarca –Cariño, Cedeira y Espasante, en Ortigueira– forman parte del grupo de 34 en los que la Xunta, a través de Portos de Galicia, actuará para renovar o reforzar, según el caso, sus firmes.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció este lunes un plan de 4,1 millones para acometer estas tareas en un contrato único y con un plazo de ejecución de 15 meses, como recogen los pliegos, ya disponibles en la plataforma Contratos de Galicia.

Rueda destacó que los entornos portuarios tienen mucho tránsito y están sometidos a un gran desgaste. Los trabajos más frecuentes serán aplicar nuevas capas de firme o el saneamiento de explanadas. 

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