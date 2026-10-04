El PSOE lleva al Parlamento la creación de una unidad de rehabilitación cardíaca

Mato y Bouza, en una rueda de prensa Daniel Alexandre

El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza llevará al Parlamento la creación en el Área Sanitaria de Ferrol de una unidad de rehabilitación cardíaca, haciéndose eco así de la petición de la Asociación de Amigos do Corazón de Ferrolterra –Amicor–.

Bouza señala que la comarca “non pode continuar sen contar cunha unidade deste tipo dentro da súa carteira de servizos”, por lo que avanza que “lle imos esixir ao señor Rueda que non mire para outro lado e que non deixe desprotexidos e desprotexidas a tantas persoas que realmente necesitan” este servicio.

El parlamentario socialista apunta que cada año se registran en el Área Sanitaria más de 500 infartos de miocardio y que hay “máis de 3.000 persoas que superaron algún episodio de cardiopatía e, polo tanto, precisan desa atención especializada”.

La propuesta del PSdeG-PSOE es que esta unidad esté integrada en el Sergas y que se dote del personal necesario para poder “desenvolver un programa multidisciplinar de rehabilitación cardíaca”.

“Niso imos traballar”, insiste Bouza, “en escoitar ás asociacións e levalas ao Parlamento para que o señor Rueda e o Partido Popular se posicionen”, y carga contra el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, por “non facer estas demandas”.