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Ferrolterra

Cogami inicia una campaña para llegar a los jóvenes con discapacidad

Solo el 8% están en la bolsa de empleo de la entidad

Redacción Ferrol
04/10/2026 13:50
Una acción formativa anterior de Cogami
Acción formativa de Cogami
Cedida
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La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade –Cogami– ha puesto en marcha una campaña para llegar a los jóvenes con discapacidad de entre 16 y 29 años y facilitarles “el acceso al empleo”.

La entidad recuerda que hay en Galicia 11.205 personas de esa franja de edad con una discapacidad reconocida pero, sin embargo, solo tiene 870 personas registradas en su bolsa de empleo, es decir, apenas el 8% del total. La campaña, por lo tanto, pretende acercarse a la juventud con “un mensaje directo: acompañamiento durante el recorrido formativo y laboral”, apunta.

Además de activarse en las redes sociales y los espacios que frecuenta la gente joven, Cogami llegará también a la universidad, a centros sociales y educativos o bibliotecas.

De hecho, ya se han pegado carteles en diferentes puntos; en el caso de Ferrol, en el Centro Integrado de Formación Profesional Ferrolterra, el más grande de la comarca en alumnado de FP.

De estas 870 personas jóvenes de la bolsa de empleo de Cogami, el 62% son hombres. Desde su servicio de ofrece orientación, pero también formación e información en el camino hacia el ingreso en el mercado laboral. 

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