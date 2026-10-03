La nueva edición del MercaNaVila llegará a 18 municipios de Ferrolterra a partir del 20 de octubre

Avia Veura, José María Seijas, Valentín González Formoso y Rosa Ana García, en la presentación de MercaNaVila Cedida

La Diputación de A Coruña anunció esta semana una nueva dotación de cinco millones de euros destinada a reactivar el consumo en las localidades de menos de 20.000 habitantes a través de la reedición del programa MercaNaVila. Esta iniciativa, promovida en colaboración con la Federación Galega de Comercio, pondrá a disposición de la ciudadanía de 18 de los 20 municipios de Ferrol, Eume y Ortegal –todos salvo Ferrol y Narón– bonos descuento por valor de 100 euros para fomentar las compras de proximidad.

Así lo anunció el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, en un acto en el que estuvo acompañado por las diputadas Avia Veira y Rosa Ana García, así como por el máximo responsable del organismo comercial, José María Seijas.

Mecanismo

Desde la Diputación de A Coruña explican que la mecánica de la campaña permitirá a cualquier persona mayor de edad beneficiarse de rebajas directas de entre diez y 30 euros por transacción, hasta agotar el saldo del bono. La iniciativa se desarrollará entre el próximo día 20 y el mismo día de noviembre (un mes), y podrá aplicarse en los negocios adheridos sin importar el lugar de residencia de la clientela. Esta particularidad busca, precisamente, atraer a compradores foráneos a las áreas menos pobladas de la provincia.

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“O comercio local é unha peza fundamental para manter vivos os nosos concellos, especialmente no rural. Non falo só de actividade económica e emprego, senón tamén de servizos, de proximidade e de vida nas nosas vilas”, declaró González Formoso, añadiendo que “nun momento no que o pequeno comercio afronta dificultades como a perda de poboación ou a competencia das grandes plataformas de venda en liña, as administracións temos que estar ao seu lado con medidas concretas e recursos que contribúan a manter abertos os pequenos comercios de toda a vida”.

Balance

Durante la presentación de esta nueva edición, la Diputación hizo balance de los resultados de la campaña el pasado ejercicio, cuando se logró movilizar más de 16 millones de euros en ventas después de registrarse 293.000 operaciones a través de los más de 93.000 bonos descargados en el millar de comercios participantes.

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“Os datos demostraron que este programa funciona e que cada euro público investido é capaz de xerar un efecto multiplicador sobre a economía local”, aseveró el presidente del organismo provincial, adelantando que se planea ampliar la propuesta a municipios con poblaciones de entre 20.000 y 50.000 habitantes.

Por su parte, la diputada Avia Veira aprovechó su intervención para incidir en que “o comercio local é emprego, actividade económica, vida nas rúas e cohesión social”. La responsable defendió, además, la necesidad de asentar unas políticas públicas que garanticen una repercusión directa en el territorio y en la economía de los pequeños productores.

Mientras, el presidente de la Federación Galega de Comercio calificó de “máis que necesaria” la campaña, que ayuda a “apoiar e dinamizar o tecido comercial das zonas rurais da provincia”. Seijas recordó también que los negocios de los concellos pequeños se enfrentan a los mismos retos que los urbanos, pero con una desventaja de recursos.

Adhesión

El plazo para que los comercios de los municipios de hasta 20.000 habitantes se sumen al programa permanecerá abierto entre el 6 y el 20 de octubre. La ciudadanía podrá hacer uso de los bonos a partir de esta última jornada y hasta la del 20 de noviembre –“ou ata que se esgote o orzamento de cinco millóns de euros”, aclara la Diputación–