San Sadurniño, As Pontes y As Somozas optan a ser reconocidas en el certamen Vilas en Flor

Foto de familia en la gala de 2025 Cedida

El próximo 20 de octubre está marcado en el calendario de los Concellos de San Sadurniño, As Pontes y As Somozas. En esa jornada de martes, las localidades recibirán la visita del jurado del certamen Vilas en Flor, que ya ha comenzado su ruta de evaluación a los 40 municipios que este 2026 optan a recibir las ‘Flores de Honra’ –hasta un máximo de cinco–.

Cabe recordar que esta iniciativa, promovida por la Fundación Juana de Vega, la Asociación de Viveiristas del Noroeste (Asvinor) y la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar), busca reconocer la gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno.

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Así las cosas, el equipo de expertos que se desplazará a finales de mes a los municipios de Ferrolterra evaluará el el trabajo realizado durante el pasado año por parte de los gobiernos locales “para continuar mellorando a xestión dos seus espazos verdes, tendo en conta aspectos como o coidado do patrimonio vexetal e paisaxístico, o respecto polo medio ambiente e a sostenibilidade ou o uso social e as sinerxias coa actividade turística”, explican desde la Fundación Juana de Vega.