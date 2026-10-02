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Ferrolterra

San Sadurniño, As Pontes y As Somozas optan a ser reconocidas en el certamen Vilas en Flor

Los municipios de Ferrolterra recibirán al jurado a finales de mes

Redacción Ferrol
02/10/2026 21:34
Foto de familia en la gala de 2025
Foto de familia en la gala de 2025
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El próximo 20 de octubre está marcado en el calendario de los Concellos de San Sadurniño, As Pontes y As Somozas. En esa jornada de martes, las localidades recibirán la visita del jurado del certamen Vilas en Flor, que ya ha comenzado su ruta de evaluación a los 40 municipios que este 2026 optan a recibir las ‘Flores de Honra’ –hasta un máximo de cinco–.

Cabe recordar que esta iniciativa, promovida por la Fundación Juana de Vega, la Asociación de Viveiristas del Noroeste (Asvinor) y la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar), busca reconocer la gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno.

San Sadurniño y As Somozas, galardonadas en el certamen paisajístico Vilas en Flor

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Así las cosas, el equipo de expertos que se desplazará a finales de mes a los municipios de Ferrolterra evaluará el el trabajo realizado durante el pasado año por parte de los gobiernos locales “para continuar mellorando a xestión dos seus espazos verdes, tendo en conta aspectos como o coidado do patrimonio vexetal e paisaxístico, o respecto polo medio ambiente e a sostenibilidade ou o uso social e as sinerxias coa actividade turística”, explican desde la Fundación Juana de Vega.

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