Un cabo en la hélice obliga a Salvamento Marítimo a remolcar a un pesquero cerca de Ortegal

Imagen de la embarcación 'Xandre' Cedida

El pesquero ‘Xandre’, con dos tripulantes a bordo, se encontraba este jueves al mediodía a 0,7 millas de cabo Ortegal cuando solicitó ayuda a Salvamento Marítimo por estar a la deriva “con poca arrancada hacia la mar”, informa el servicio. Al parecer, el motivo de este incidente está en un cabo que tenía enredado en la hélice.

El Centro de Cordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra movilizó la ‘Salvamar Shaula’, que lo remolcó al puerto de Cariño.