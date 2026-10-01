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Ferrolterra

Un cabo en la hélice obliga a Salvamento Marítimo a remolcar a un pesquero cerca de Ortegal

La embarcación fue remolcada a Cariño

Redacción Ferrol
01/10/2026 20:55
Embarcación Xandre
Imagen de la embarcación 'Xandre'
Cedida
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El pesquero ‘Xandre’, con dos tripulantes a bordo, se encontraba este jueves al mediodía a 0,7 millas de cabo Ortegal cuando solicitó ayuda a Salvamento Marítimo por estar a la deriva “con poca arrancada hacia la mar”, informa el servicio. Al parecer, el motivo de este incidente está en un cabo que tenía enredado en la hélice. 

El Centro de Cordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra movilizó la ‘Salvamar Shaula’, que lo remolcó al puerto de Cariño.

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