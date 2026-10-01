El proyecto del concurso del nudo de transición de Maciñeira pasa a exposición pública

Panorámica de Endesa, días antes de la voladura de las torres de refrigeración Jorge Meis

El Ministerio para la Transición Justa y el Reto Demográfico –Miteco– activó este miércoles, a través del ITJ, la fase de audiencia e información pública del proyecto de orden que regula y convoca el concurso del nudo de transición justa de Maciñeira, vinculado, como se recordará, al cierre de la central térmica de Endesa en As Pontes. Este texto da continuidad a la consulta pública previa que se lanzó en abril.

Este concurso otorgará 600 megavatios de capacidad de acceso a la red eléctrica a nuevos proyectos de renovables y almacenamiento “que aporten actividad económica y empleo con el menor impacto ambiental”, subraya el Miteco, para contribuir al desarrollo de la zona de transición justa de As Pontes, que engloba 14 municipios: además de este, As Somozas, A Capela, Cabanas, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, San Sadurniño y los lucenses de Vilalba y Xermade.

El baremo del concurso concede un peso mayor –64 puntos de 100– a los beneficios socioeconómicos, es decir, el fomento del empleo local, especialmente para los que fueron trabajadores de la central y mujeres, la formación y recualificación de residentes en la zona, el desarrollo del autoconsumo y las inversiones en la cadena de valor de las provincias de A Coruña y Lugo.

Por otra parte, tendrán prioridad los proyectos que minimicen su afección ambiental y sean de economía circular, con atención al almacenamiento y a capacidades técnicas que refuercen la red eléctrica.

Este es el segundo concurso de transición justa en Galicia, tras el de Meirama, que se resolvió en mayo, adjudicando los 408 megavatios de capacidad a Coventina Renovables para construir una central hidroeléctrica de bombeo. La empresa invertirá 250 millones.

El Miteco ha querido aclarar que este concurso de Maciñeira es independiente del procedimiento de concurrencia simple planteado la semana pasada por el mismo departamento para un conjunto de 15 nudos de transición justa, entre los que se encuentra el denominado ‘Puentes’, al que se conectaba la antigua central térmica. Este nudo, precisa el Miteco, carece actualmente de capacidad, pero se pretende dejar regulada la adjudicación en previsión de que la capacidad pueda aflorar en el futuro.

Las personas y entidades podrán alegar a la propuesta del nudo de Maciñeira hasta el 22 de octubre en el correo nudos@transicionjusta.gob.es.