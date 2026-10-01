Ferrolterra
El GALP Golfo Ártabro Norte organiza un certamen escolar de dibujo y fotografía
La intención es crear una exposición itinerante que llegue a los mercados municipales de la comarca
El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte convoca un certamen de dibujo y fotografía, dirigido a centros educativos, para organizar posteriormente una exposición itinerante de los trabajos en los mercados municipales de Ferrol, Ares, Mugardos y Pontedeume.
Para conocer las bases y poder participar en la iniciativa, es necesario enviar un correo electrónico a la dirección maicafreire@gmail.com.