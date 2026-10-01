El GALP Golfo Ártabro Norte organiza un certamen escolar de dibujo y fotografía 

La plaza de abastos aresana será una de las que acoja la exposición Concello

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte convoca un certamen de dibujo y fotografía, dirigido a centros educativos, para organizar posteriormente una exposición itinerante de los trabajos en los mercados municipales de Ferrol, Ares, Mugardos y Pontedeume.

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Para conocer las bases y poder participar en la iniciativa, es necesario enviar un correo electrónico a la dirección maicafreire@gmail.com.