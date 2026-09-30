O Equipo Esquío traduce dende Ferrolterra unha escolma inédita de ‘L’Encyclopédie Française’
Un total de 19 persoas e alumnado de San Sadurniño ocupáronse deste texto, por primeira vez en galego
Un colectivo chamado Esquío, polo trobador de Neda, vén de percorrer un camiño cargado de sorpresas polo que se constata que as mesmas palabras que se utilizan a día de hoxe, dende topónimos até vocabulario do máis heteroxéneo, non teñen o mesmo significado, nin por asomo, do que se lles atribuía no século XVIII. Trátase da tradución inédita ao galego de ‘L’Encyclopédie Française’, un texto que pode considerarse “a Biblia do pensamento científico-racionalista e político do mundo moderno”, apunta o profesor e escritor Eduardo Fra Molinero, que é un dos integrantes deste equipo de 19 tradutores.
Esta iniciativa ten a súa orixe na publicación do exemplar trilingüe editado polo Concello de Ferrol, que inclúe as obras ‘Que é a Ilustración?’, de Immanuel Kant, e ‘Que significa ilustrar?’, de Moses Mendelssohn. Estas traducións foron realizadas por Gartzen Lacasta Estaun, que foi profesor na Escola Oficial de Idiomas de Bilbao, e quen suxeriu abordar “o libro fundamental” desta época, ‘L’Encyclopédie Française’ ou a ‘Enciclopedia’.
Durante o proceso houbo que lamentar “a perda de compañeiros que morreron polo camiño” como este mestre vasco, filólogo e teólogo que “lle dera clases ao papa Ratzinger en Alemaña”, apunta Fra Molinero como curiosidade, dunha das dúas persoas esenciais para o proxecto que xa non están entre nós. A outra foi o profesor de filosofía Manuel Rivas García, que fixo un gran número de traducións e que, de feito, antes de falecer estaba previsto que participara este ano nun faladoiro arredor deste tema no centro cultural Torrente Ballester, no marco do VI Festival Ilustrado.
Ao acceder á obra orixinal en francés, “quedamos asombrados porque é inmensa”, expresa Fra Molinero, e “cada vez atopábamos palabras que nos gustaban máis”, até que conseguiron unha selección equilibrada entre pequenas definicións e outras para deterse máis na súa lectura. Entre as 150 palabras aproximadamente que seleccionaron atópanse termos vencellados á filosofía, á mitoloxía, á política… unha “escolma atrevida” que pode ser o principio dun traballo de tradución ao galego máis amplo.
“Se queremos revalorizar o nome de ‘Ferrol Cidade da Ilustración’, pódense facer moitas cousas”, resalta o profesor, e unha delas é esta tradución. Un labor que se conmemora internacionalmente cada 30 de setembro e que, sen dúbida, ten a súa complexidade á hora de tomar os contidos ao pé da letra ou non, máis aínda tendo en conta os séculos de diferencia que achegan “matices que xa non existen no francés actual”. Neste sentido, Eduardo Fra destaca a gran axuda de Montserrat López Corral, que como “é bilingüe, medio belga medio galega” puido achegar moito coñecemento da lingua a nivel coloquial, por exemplo. Así mesmo, xa foran advertidos por Lacasta do divertida que pode chegar a ser esta tarefa, que de feito atoparon “moi viciosa” e, sobre todo, “gratificante”.
Dependendo do caso, os tradutores e tradutoras, profesionais de moi distintos ámbitos como o ensino, a filosofía ou as letras, entre outros, animáronse a tratar máis ou menos palabras, moitas de xeito colectivo, baixo a sinatura de ‘E.E.’ (Equipo Esquío). Ademais, tamén participou alumnado de San Sadurniño, “coa dirección da profesora de francés”, que neste momento xa non imparte clase na comarca, e foron os responsables dalgunhas definicións sinxelas de topónimos galegos como Tui ou Ribadavia.
Palabras
“Nos tempos nos que estamos a vivir, penso que non está de sobras”, valora Eduardo Fra Molinero, xa que ao somerxerse nesta ‘Enciclopedia’ compróbase como se recompilan “palabras de moitísima actualidade: por exemplo, está o concepto de impunidade, donde fala dos xuíces prevaricadores”. Da mesma maneira, atoparon “incluso sorpresas de carácter case intolerante”, como pode ser “un artigo que defende a persecución do ateísmo, con penas de cárcere”, relata, lembrando que esta condición era, no país veciño, un delito “como pode ser en Arabia ou en Afganistán”. Non obstante, tamén destaca que hai numerosos casos nos “que se ven as diferentes posturas que está a haber en Francia naquel momento”.
Fra Molinero deu conta doutros termos que poden resultar de interese pola distancia que gardan cos nosos tempos. Un deles é “pandemia”, que non se asocia en absoluto a ningunha enfermidade, senón que “é o nome que se lle daba a Afrodita ou a Venus”, porque o seu significado era “popular, a deusa máis popular, porque todo o mundo vai correndo detrás dela”, explica. “Bibliómano é un tipo que ten manía por comprar libros, pero por aparentar, non os lé”. Así mesmo, como “naquela época o imperio español era o inimigo de Francia”, no texto atópanse numerosos trazos de “hispanofobia” en canto se trata calquera cousa negativa. De feito, “a palabra España molestou moito aquí porque é unha crítica da cultura do ocio, do ‘derroche’, de gobernos totalitarios…”.
“A ‘Enciclopedia’ quedou no índice de libros prohibidos pola Igrexa Católica, pero había xente que tiña permiso para lela, e para despois criticala”, lembra o tradutor. “Sabemos, por vía indirecta, que en Lugo no século XVIII, a Sociedade de Amigos do País, co bispo á cabeza (que era un ilustrado) e un cóengo que tamén, (era un entendido de leis), tiñan acceso a un exemplar orixinal, e facían lecturas alí”, sinala, dando conta da existencia de actas que rexistran tertulias arredor destas palabras.
Tamén Manuel Rivas García, que “era especialista nos ilustrados galegos, e na tese doutoral que fixo estivo investigando polos arquivos todos os libros franceses que entraban de contrabando en España, e se sabe que entraron tomos” desta obra protagonista da historia universal.
Ademais dos xa nomeados Eduardo Fra Molinero, Manuel Rivas García e Monsterrat López Corral, completan o Equipo Esquío as seguintes sinaturas: Baltasar Fra Molinero, Braulio Rodríguez Zas, Edelmiro Gil, Eliseo Nadales, Enrique Barrera Beitia, Francisco Rodríguez, Francisco Sampedro, Ismael González Bouza, Jenny Balseiro Fernández, José Luis Suárez Cotelo, Juan Galán, Laura Suárez, María José Varela, Monsterrat Dopico Malde, Pilar Freire e Vicente Araguas.