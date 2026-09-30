El tiempo medio de espera para una consulta en el Área Sanitaria pasó de 52 a 74,5 días en el primer semestre

López Crecente, esta mañana, compareció acompañada por los directores asistencial, José Lorenzo Muñoz y de Atención Hospitalaria, Daniel Núñez Daniel Alexandre

El tiempo medio de espera para una cirugía o una consulta en el Área Sanitaria de Ferrol se incrementó notablemente en el primer semestre del año, debido, según explicó este miércoles la gerente, Fernanda López Crecente, a una huelga de facultativos que, en la práctica, dijo, "fue como parar el hospital durante un mes". Así, para pasar por el quirófano se pasó de 57 días en el mismo periodo de 2025 a 79,7 entre enero y junio de este año, mientras que en el caso de las consultas la espera también subió en más de tres semanas, desde los 52 a los 74,5 días.

López Crecente expresó su confianza en que las listas se reduzcan en los próximos meses, si bien recordó que hay una convocatoria de paro a partir de finales de octubre que podría impedirlo. El desarrollo de las obras de ampliación del hospital no afectaron, subrayó la gerente, a la actividad asistencial.

En cuanto a las consultas, la especialidad que tiene un mayor tiempo de espera es también la que afecta a más personas, Otorrinolaringología (con más de 4.000 personas), con 130 días, más que Ginecología (1.927 pacientes), con 104, y rehabilitación (1.676), con 62. Neurología (54 días) y Traumatología (casi 51) superan las siete semanas de espera.

Pese al incremento general de las listas de espera, la gerente del Área Sanitaria destacó la reducción en los pacientes de prioridad 1, es decir, los que presentan un pronóstico más grave, como procesos neoplásicos, por ejemplo. Es estos casos, la espera media pasó de los 13 a los 10 días, muy por debajo, menos de la mitad, que la media de Galicia, que se situó por encima de los 22 días.

Por otra parte, la actividad de las vías rápidas de detección de cáncer también aumentó en el Área Sanitaria, pasando de los 979 pacientes atendidos en la primera mitad del año pasado a los 1.053 de la de este.