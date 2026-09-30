El PSOE denuncia la situación del autobús que recoge a los alumnos del IES As Telleiras, en Narón

La formación ha anunciado que reclamará soluciones en el Parlamento de Galicia Daniel Alexandre

El PSdeG-PSOE Provincial de A Coruña ha denunciado las deficiencias en el servicio de transporte público por carretera, haciendo especial hincapié en la situación de Ferrol, Eume y Ortegal.

En concreto, la formación ha puesto de ejemplo el autobús que recoge al alumnado del IES As Telleiras, en Narón. Según el partido el vehículo gestionado por Monbus no pasó por la parada de la avenida de Santa Icía, dejando a los estudiantes

“O meu fillo de 12 anos quedou tirado na parada, o autobús non pasou ou estaba xa cheo... Practicamente todos os días chegan mensaxes como estas”, señalaron desde la formación.

Debido a esto, el grupo parlamentario socialista ha anunciado que llevará esta cuestión a la Cámara para reclamar soluciones tanto a la Xunta de Galicia como a la propia Dirección Xeral de Mobilidade.

Fene

Por otro lado, el PSOE de Fene llevará este jueves a pleno una moción para reclamar mejoras en el servicio de las tres comarcas “con especial atención ás deficiencias do interurbano por estrada, competencia da Xunta, e á necesidade de modernizar e mellorar a liña ferroviaria Ferrol-A Coruña”.

En su texto, el partido reclama al ejecutivo autonómico que incremente la frecuencia de los buses, adapte los horarios “ás necesidades reais da poboación” y solucione la falta de plazas, garantizando conexiones con los principales centros sanitarios, educativos, administrativos y laborales.

Aparte de estas reivindicaciones, la iniciativa socialista abordará también las competencias del Ministerio de Transportes, reclamando tanto a Renfe como a el Adif “os investimentos necesarios para modernizar a liña Ferrol-A Coruña”, así como mejorar la oferta y disponibilidad de trenes entre la ciudad naval y la herculina.