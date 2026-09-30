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Ferrolterra

Centros de transformación como el de A Fusquenlla: modelo de investigación para Harvard

Alumnado de la universidad analiza la sostenibilidad económica a largo plazo de estos espacios, visitando los de Baroña y Brión

Redacción Ferrol
30/09/2026 18:31
Alumnado de Harvard en su visita al las instalaciones de Baroña
Alumnado de Harvard en su visita al las instalaciones de Baroña
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Alumnado de Harvard estudia estos días sobre el terreno la sostenibilidad económica a largo plazo de los espacios de transformación agroalimentaria como el ubicado en Moeche (A Fusquenlla). 

Así lo explicó la diputada de Emprego, Medio Ambiente, e Política Demográfica, Rosa Ana García, que acompañó este miércoles a un equipo de la universidad en su visita al centro colaborativo de Baroña que, junto al de Brión, están incluidos en la Rede Provincial de Coworking de la Diputación de A Coruña. 

La responsable del organismo provincial incidió en que el estudio busca identificar fórmulas que permitan consolidar estas infraestructuras compartidas, que facilitan a los pequeños productores la transformación y comercialización de sus productos. Así, el alumnado evaluará los servicios que ofrecen, sus modelos de gestión sostenible y las posibilidades de desarrollar nuevas líneas de negocio

Desde la institución que dirige Valentín González Formoso apuntan, asimismo, que la singularidad de los centros de Baroña y Brión y su interés como ejemplo de buenas prácticas motivaron su selección para este caso de estudio, bajo el título ‘Sostenibilidad económica de una infraestructura colaborativa de transformación alimentaria’ y que se llevará a cabo entre septiembre y diciembre de este 2026. 

Este trabajo está vinculado al Máster en Sustainability and Development da Harvard Extension School y coordinado desde España por el Institut de Recerca Urbana de Barcelona. “Este caso aborda el desafío de la despoblación del rural desde un enfoque innovador. Muchos de los desafíos son comunes a otras zonas del mundo, como los incendios o la festión forestal. Son desafíos difíciles pero esperamos contribuir a afrontarlos”, declaró el director del Máster, Michael Mortimer, por su parte.

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