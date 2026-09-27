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Ferrolterra

Los títeres se despiden de Ferrolterra con tres espectáculos

El VIII Festival Internacional de Entes Animados se clausuró con una doble sesión del danés Alex Barti

Redacción Ferrol
27/09/2026 22:41
O Val Monicreques
Alex Barti, este domingo en el local social de la AVV de O Val
Daniel Alexandre
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Con tres pases en Valdoviño y Miño, por la mañana, y O Val, en Narón, por la tarde, se clausuró este domingo la octava edición del Festival Internacional de Entes Animados que se desarrolló desde el pasado día 12 en seis municipios de la comarca de Ferrol, además de Miño. 

La asociación cultural Titerario, encargada de la dirección artística, ha ofrecido en esta ocasión un total de 20 espectáculos, con el danés Alex Barti como uno de los grandes atractivos (en el cierre hizo doblete), pero con la participación también de la compañía británica Drew Colby, la portuguesa Historioscópio Teatro o la brasileña Heliodora, entre otras. 

La aceptación del público fue incontestable y el festival de monicreques ya está totalmente consolidado en el calendario de ocio cultural de la zona. 

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