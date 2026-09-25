La Diputación de A Coruña y las Madres de Mayo sellan su alianza en Buenos Aires

Valentín González en la antigua ESMA Cedida

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, firmó este viernes en Buenos Aires con la Asociación Madres de la Plaza de Mayo un protocolo de colaboración para desarrollar acciones conjuntas destinadas a fortalecer los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria. La rúbrica se enmarca en la visita de Formoso, acompañado por la diputada Rosa Ana García al ECuNHi, Espacio Cultural Nuestros Hijos, situado en el recinto de la antigua ESMA, convertido por las Madres en un espacio dedicado a la memoria, a la educación y a la cultura.

La transformación de la antigua ESMA en un espacio de memoria, educación y cultura tiene un enorme valor simbólico, como explicó Valentín González, toda vez que “o que foi un lugar de represión e sufrimiento convértese hoxe nun lugar desde o que lembrar, aprender e construir futuro”.

Cedeira

La historia del movimiento de las Madres también tiene sus orígenes en una conexión directa con la provincia de A Coruña a través de mujeres como Dionisia “Nisa” López Amado, natural de Cedeira –donde fue nombrada Hija Predilecta con una plaza que lleva su nombre–, y una de las mujeres que participaron desde los primeros años en el movimiento. Su hijo, Antonio Adolfo Díaz López, nacido en Ferrol, y su nuera, Stella Maris Riganti, fueron secuestrados en mayo de 1976 y continúan desaparecidos. Nisa dedicó buena parte de su vida a la reivindicación de la verdad y de la justicia.

La colaboración permitirá compartir iniciativas relacionadas con los derechos humanos, la memoria democrática y la protección de los colectivos que históricamente sufrieron exclusión o vulneración de sus derechos.

Pero el viaje del presidente de la Diputación a Buenos Aires incluyó también este viernes una visita al Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme) del Conicet donde celebró un encuentro con el doctor Gabriel Rabinovich y con integrantes de su equipo de investigación.

Rabinovich es un reconocido experto mundial en inmunología que centra buena parte de su trabajo en España y Argentina en la investigación de nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Durante el encuentro, Formoso conoció de primera mano las principales líneas de investigación que desarrolla el equipo y se interesó especialmente por el trabajo de los investigadores más jóvenes del centro, entre los que se encuentran también varios científicos descendientes de gallegos.

Durante su visita institucional a la ciudad de Buenos Aires, Valentín González Formoso y Rosa Ana García mantuvieron también una reunión con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en la que abordaron las relaciones entre ambos territorios y las posibles vías de colaboración entre la provincia y el ejecutivo.