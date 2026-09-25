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Ferrolterra

Formoso defiende en Argentina la ley de nietos como un “recoñecemento xusto”

El titular de la Diputación está en plena gira por Argentina

Redacción Ferrol
25/09/2026 14:41
Formoso conoció a músicos y actores vinculados a la Federación
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El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se encuentra de gira por Argentina, donde está participando en diferentes visitas que estrechan el vínculo entre la Galicia de ambos lados del Atlántico. 

Acompañado por el presidente de la Federación de Asociacións Galegas da República Arxentina, Luís Fernández Ageitos, quiso subrayar el “papel fundamental” de la emigración y defender la ley de nietos como “un recoñecemento xusto”. 

El responsable provincial tuvo tiempo, en la sede de la entidad, de mantener un encuentro con los músicos de la Orquestra vinculada a la Federación y con el elenco de ‘O Heroe’, de Manuel Rivas, representada en el Teatro Empire de Buenos Aires en los últimos meses. 

Además, junto a la diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, visitó también el Instituto Galego Hispano Arxentino Santiago Apóstol en el que 480 niños y niñas de Primaria y Secundaria cursan Lingua Galega y Xeografía e Historia de Galicia como materias curriculares obligatorias. 

La institución cuenta con una ayuda de 26.600 euros de la Diputación para acondicionar un aula destinada al trabajo con el pensamiento lógico, la robótica y la programación que pudo conocer González Formoso. 

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