De un hotel con SPA a remo para mujeres con cáncer de mama: así son los proyectos vinculados a los GALP

Mariscadoras de la Cofradía de Pescadores de Barallobre, en Fene GALP Golfo Ártabro Norte

Que el dinero destinado al ámbito pesquero no se quede solamente en los barcos, sino que llegue a las localidades marineras para generar empleo, servicios y oportunidades. Este es el objetivo fundamental de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) con las que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) y la Xunta de Galicia cofinancian (en un 70-30%, respectivamente) diversos proyectos a través de los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP).

Son dos, Golfo Ártabro Norte y A Mariña-Ortegal, los que gestionan estas iniciativas en los municipios de Ferrolterra y serán 17 las propuestas vinculadas al territorio –según la resolución publicada hace unos días en el DOG– que se materializarán en la convocatoria de 2026 de estas ayudas, con una aportación conjunta que supera los 1,2 millones de euros –la inversión se aproxima a los 2,52–.

Según los datos de la Consellería do Mar, Galicia prevé movilizar más de 55 millones de euros del Fempa a lo largo del presente ejercicio, de los que 10,3 se destinan a estas estrategias que gestionan los GALP. Cabe señalar que entre los cometidos de estos grupos –integrados por cofradías, ayuntamientos y entidades sociales– están el de dinamizar el empleo y contribuir a fijar población en las zonas costeras.

Alojamiento y restauración

La mayor parte de la inversión (564.207,25 euros) irá a parar a proyectos relacionados con el turismo y la hostelería. Así, en Valdoviño la sociedad DJS Atlantic Paradise construirá una pensión de tres estrellas con cinco apartamentos y zona de SPA, con un coste de 576.319,74 euros. La ayuda concedida, de 200.000 euros, cubrirá casi el 35% de la actuación, con un plazo de ejecución de 19 meses. “En conxunto, aposta por un modelo de turismo experiencial que combina aloxamento, deporte, saúde e cultura local”, expone el GALP A Mariña-Ortegal, añadiendo que ofrecerá un programa de actividades vinculadas al mar, tales como surf, submarinismo, snorkel y retiros en la naturaleza, entre otras.

En Cedeira, la empresa A Traíña Peixes e Mariscos rehabilitará un edificio de tres plantas para abrir tres apartamentos turísticos y la marisquería ‘A Cetaria’. Tal y como figura en la memoria del proyecto, la inversión total será de 521.182 euros –con una subvención de 200.000–, con el objetivo de diversificar el negocio de comercialización de pescado y marisco, “configurando un espazo que combina aloxamento, gastronomía e divulgación da cultura mariñeira” para el que se crearán dos empleos.

La mayor parte de la inversión, un total de 564.207,25 euros, irá a parar a proyectos vinculados con el turismo y la hostelería en cuatro municipios

Mientras, la firma Amara Bares abrirá en el puerto de Bares, en la localidad de Mañón, un restaurante “exclusivo” de pequeño formato –capacidad para solo 20 comensales– en el que se ofrecerán menús degustación elaborados con pescado y marisco de proximidad. En este caso, el coste total asciende a 228.532,97 euros, sufragando la ayuda el 50% (114.207,24). Este proyecto incluye la organización de eventos gastronómicos personalizados, la realización de talleres y showcookings, así como la programación de actividades culturales en el local –en el que se podrá interactuar directamente con el chef durante la presentación de los productos–.

Inmueble que se rehabilitará para crear el Hotel Vinomariteca Casa Maruxa, en Pontedeume GALP Golfo Ártabro Norte

En la comarca do Eume también verá la luz una propuesta similar a las anteriores. Inboca Hoteles contará con una aportación de 50.000 euros –sobre un presupuesto total de 482.575– para crear el Hotel e Vinomariteca Casa Maruxa. Se trata de un alojamiento en Pontedeume que dispondrá, además, de tienda gourmet y un espacio destinado a la realización de eventos y actividades divulgativas. Para ello, la firma rehabilitará un inmueble que está actualmente en un estado ruinoso.

Equipamiento

Otro grupo de proyectos busca mejorar y modernizar los medios de trabajo del sector. En este apartado se encuentra la Cofradía de Pescadores de Cedeira, que invertirá 69.950 euros –el total de la subvención concedida– en la adquisición de un camión-grúa híbrido con distintivo ambiental ECO. “Empregarase nas tarefas de apoio á actividade pesqueira, facilitando a carga, descarga e transporte de redes, aparellos de pesca, caixas, útiles e outros materiais”, recoge la memoria, poniendo el foco, asimismo, en que esta nueva dotación redundará en una reducción de las emisiones contaminantes, el consumo de combustible y el impacto ambiental de las operaciones que se realizan en el puerto.

Por su parte, el pósito de Barallobre llevará a cabo la iniciativa ‘Mar en movemento: innovación e sostibilidade para a comercialización pesqueira local’. Para ello contará con una ayuda que cubrirá todo el gasto, de 178.619,25 euros. Con dicha cantidad, la cofradía de Fene comprará un vehículo isotérmico con equipo de frío y alimentación de autogas (GLP); adquirirá otro de tipo anfibio destinado a la regeneración y mantenimiento de los bancos marisqueros–, incorporará bombas de captación de agua de mar más eficientes y mejorará el sistema de seguridad de la lonja. Todo ello le permitirá, indican desde Golfo Ártabro Norte, “avanzar cara un modelo de actividade máis sostible desde o punto de vista ambiental e enerxético”.

Estas ayudas servirán también a cofradías y particulares para la modernización y adquisición de vehículos o maquinaria específica

Mientras, el pósito de Ares mejorará también sus instalaciones con cargo a estas aportaciones del Fempa y la Xunta. Así, se le concederán 51.152,75 euros (el 100% de la inversión) para la adquisición de dos viveros específicos destinados a la conservación de la nécora en vivo, un remolque con caja isotérmica para el transporte del marisco y un halador tríplex –rodillo para recoger– para la nave de redes, “que permitirá reducir o esforzo físico das persoas usuarias, incrementar a seguridade laboral e optimizar os procesos de manipulación e mantemento”, destaca el GALP.

El pósito aresano también dispondrá de 68.218,80 euros para llevar a cabo ‘Espazo Amares’, que incluye actuaciones de mejora de la accesibilidad, eficiencia energética y puesta en valor del patrimonio.

La empresa familiar Peixes Lano cuenta con más de cinco décadas de experiencia GALP Golfo Ártabro Norte

En el mercado municipal de A Magdalena, en Ferrol, la empresa familiar Peixes Lano, con más de cinco décadas de trayectoria, recibirá una ayuda de 9.377,50 euros, que cubrirá el 50% de la modernización de sus dos puestos de venta. Para ello, incorporará cuatro básculas digitalizadas –adaptadas al sistema Verifactu– y una envasadora al vacío “destinada á elaboración de novos formatos que melloren a conservación, presentación e vida útil dos produtos pesqueiros”, tal y como se recoge en la memoria del proyecto.

Formación y marcas

De las iniciativas aprobadas en la actual convocatoria de estas aportaciones que gestionan los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro, varias se centran en la cualificación o el relevo generacional.

A este respecto, la Cofradía de Pescadores de Cedeira impulsó ‘Tecendo futuro’, una iniciativa que persigue la incorporación de nuevas profesionales al oficio de redera, al mismo tiempo que ofrece a las mariscadoras una alternativa de diversificación profesional. El proyecto incluye un programa formativo especializado en confección, mantenimiento y reparación de artes de pesca, además de una estrategia de sensibilización y educación para la ciudadanía. Su inversión total asciende a 39.665,62 euros, cubierta al 100% por la ayuda.

Una de las actividades del proyecto 'Tecendo futuro' Cofradía de Pescadores de Cedeira

En Pontedeume, el Ayuntamiento dispondrá de 14.355,44 euros (el 80% del coste total) para impulsar ‘Saberes e Sabores’, un producto turístico basado en la actividad marisquera y el patrimonio marítimo-pesquero del municipio. La propuesta combina acciones formativas, el diseño de una ruta, la realización de una experiencia piloto a través de una andaina, un taller y degustación de producto local y un plan de comunicación que refuerce el trabajo en este ámbito.

Algunas iniciativas aprobadas en la actual convocatoria centran sus esfuerzos en aspectos como el relevo generacional y la cualificación del sector

Mientras tanto, la Cofradía de Pescadores de Barallobre trabaja el la marca ‘Mar de Barallobre’ como “elemento de identidade do produto pesqueiro local”. Para la creación de su identidad, promoción y comunicación, el pósito invertirá 61.740 euros, cubiertos al 100% por la subvención. La iniciativa incluye también la celebración de un evento gastronómico abierto a la ciudadanía y la participación en ferias.

Patrimonio e inclusión

Los restantes proyectos aprobados en Ferrolterra al amparo de las EDLP cuentan con un marcado carácter social y cultural.

Entre ellos está ‘Miradas ao mar: xornadas de divulgación sobre surf, turismo e patrimonio costeiro’, impulsado por el Concello de Valdoviño y con un coste total de 48.521 euros (cubierto también en su totalidad). Se extenderá hasta 2028 con el objetivo de “dinamizar o territorio a través da economía azul, o deporte e a cultura mariñeira”. Además de las jornadas en sí, la propuesta incluye también la puesta en marcha de una exposición temporal con la colección de tablas de surf de Enrique Artero y una apuesta decidida por la eliminación de barreras, promoviendo el surf adaptado.

También vinculado a la igualdad está el proyecto ‘Maris: memoria, arte, rede e inclusión social’ de la Asociación Sociocultural ASCM, que implica a trece municipios de A Mariña-Ortegal y cuyo fin primordial es el de recuperar, preservar y divulgar el patrimonio marítimo pesquero del territorio de este GALP. Se desarrollará en tres fases complementarias –formación, encuentros intergeneracionales para recuperar la memoria oral y creación y representación de una obra teatral, con personas con discapacidad como protagonistas– y cuenta con una aportación de 12.511,90 euros.

La ASCM presenta en Valdoviño su proyecto para difundir y preservar el patrimonio del mar Más información

El Concello de Ares impulsa una de las iniciativas más llamativas de la convocatoria. Se trata de ‘Berce de Sereas-As Sereas das Mirandas’, un proyecto orientado a mejorar la salud física y emocional de las mujeres supervivientes del cáncer de mama a través del remo adaptado. Contará con una aportación que cubre el 70% de la inversión, que asciende a 57.648,56 euros.

El Club de Remo de Narón es otra de las entidades que se verán beneficiadas por estas subvenciones. En concreto, contará con una aportación de 36.222,56 (el 80% del total) para sacar adelante ‘Mar, muller e mocidade”, una propuesta que empleará la adquisición de una embarcación para la práctica de este deporte para desarrollar actividades educativas, ambientales y de divulgación, vinculadas a la cultura marítima.

Por último, el Ayuntamiento de Ferrol impulsará hasta finales del próximo año una iniciativa vinculada a la estrategia municipal ‘Abrir Ferrol ao Mar’. Se trata de ‘Ferrol Azul: activación marítima, sostible, gastronómica e cultural’, un proyecto que combina actuaciones de promoción, formación y divulgación en espacios emblemáticos de la urbe, tales como el mercado municipal de A Magdalena o la Cofradía de Pescadores de Ferrol. Las ayudas de la Fempa y la Xunta facilitarán el 80% del coste de la propuesta, 32.824,88 de los 41.031,10 totales. Entre sus objetivos figura “promover unha relación máis próxima entre a cidade e o mar”.