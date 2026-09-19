Ortigueira, Cerdido y San Sadurniño celebran fiestas patronales este fin de semana

Celebración en Biscordel EC

El concello de Ortigueira apura el verano con la celebración de hasta tres fiestas parroquiales este fin de semana, en honor a la Virgen del Carmen, Virxe da Saleta y San Adrián.

En la parroquia de Ladrido, arrancaron este viernes los festejos dedicadas a la Virxe da Saleta e do Carme y continuarán a lo largo de todo el fin de semana. Así, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne cantada en honor a la Virxe da Saleta, seguida de la tradicional procesión. A continuación, será el turno de la sesión vermú, que contará con la actuación de la orquesta Salsarena, que también amenizará la verbena nocturna, desde las 22.30 horas, acompañada de la orquesta La Conexión.

El domingo, a las 13.00 horas, se oficiará en el muelle la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, cantada por el Grupo de Voces Sons de Celeiro. A continuación, habrá sesión vermú larga y tardeo con la orquesta Principal.

También en la parroquia de Soutomoro, en Loiba, continúa el fin de semana la celebración en honor a la Virxe do Carme. El sábado, a las 13.00 horas habrá misa cantada por el Coro Valdeflores de Viveiro, con procesión. A las 14.00 horas, se celebrará la sesión vermú con Mar Davila, que además amenizará desde las 22.30 horas la verbena junto al dúo Eclipse.

El domingo, a las 13.30 horas, se oficiará la misa cantada por el Coro de Espasante, seguida de procesión. A continuación, el grupo Pasión amenizará la sesión vermú larga para dar por terminados los festejos.

La tercera celebración en el concello de Ortigueira será la Romaxe de San Adrián, que ya dio comienzo el viernes con el concierto de Nuevo Plan. Este sábado continuará la jornada a las 14.00 horas con la presentación del grupo Trouleada de Ares, dando paso, en torno a las 14.30 horas, a la sesión vermú, que correrá a cargo del Grupo Jaque.

Por la noche, a partir de las 22.30 horas, se celebrará la gran verbena a cargo de la misma formación y la orquesta Saudade.

Para concluir las celebraciones, el domingo, a partir de las 14.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una sesión vermú larga a cargo de Veneguay.

El recinto festivo dispondrá, además, de atracciones para niños y niñas, baños y carpa.

También el concello de Cerdido está de fiesta este fin de semana, en honor a la Virgen de los Dolores, con dos días de celebraciones.

Este sábado 19 comienzan los festejos en honor a la santa, con la celebración a las 13.30 horas de la misa solemne, que dará paso a la sesión vermú con el grupo Aché, que también amenizará la verbena a partir de las 23.00 horas, junto a la orquesta Finisterre.

El domingo, en la última jornada festiva, se podrá asistir a la misa solemne de las 13.30 horas, dando paso a la sesión vermú larga, que estará a cargo del grupo Tania Veiras y Los CumbiaPop.

La comisión de fiestas pondrá pinchos en la sesión vermú de las dos jornadas de celebraciones.

También en San Sadurniño, los vecinos del lugar de A Torre, perteneciente a la parroquia de Igrexafeita del municipio de San Sadurniño, celebrarán su fiesta en honor a Nuestra Señora de Biscordel.

Este sábado habrá pasacalles del grupo de gaiteiros Berros do Castro y a las 13.30 horas se oficiará la misa solemne en honor a Nuestra Señora de Biscordel seguida de procesión. Al finalizar los actos religiosos, se celebrará la sesión vermú a cargo del grupo Antha, que también será el encargado de amenizar la verbena de la noche acompañada de la orquesta Los Satélites.

La misa solemne marca el inicio de la celebración del domingo en honor a la Virgen, a las 13.45 horas, seguida de procesión. A continuación comenzará la sesión vermú larga con la orquesta Magos y se podrán adquirir raciones de pulpo para comer en la zona o llevar a casa. Ambos días habrá sesión de fuegos de arficio.

Aunque no se trata de una fiesta patronal, en Santa Mariña do Vilar –Ferrol– también hay celebración este sábado 19, en este caso de despedida de verano, donde los asistentes podrán disfrutar de una comida a base de empanada casera –seis euros–, pulpo á feira –16 euros–, paella de marisco –10 euros– y churrasco con cachelos y medio criollo –15 euros–.

El festejo contará con Nuria Boreal para animar la sesión vermú y con Merekumbé para amenizar la sesión de tarde, que cierra los actos