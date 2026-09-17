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Festival de títeres y más

Los Entes Animados cobran vida al fin para el público familiar, empezando la ruta por Narón y Fene

Compañías británica y portuguesa serán las protagonistas este viernes 18, con espectáculos de sombras y títeres que se llevarán el sábado a Neda, Mugardos y Ferrol

Redacción Ferrol
17/09/2026 23:22
En esta VIII edición participan siete Concellos y dos asociaciones, la vecinal de Canido (Ferrol) y Apelón Educación (Mugardos)
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Jorge Meis
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El Festival Internacional de Entes Animados, que el pasado fin de semana se inauguró con su primera función para adultos, continuará este viernes 18 para su público predilecto, las familias. Después del estreno de las representaciones escolares en el CEIP A Laxe, en Ferrol, todos los espectadores están invitados a acudir a las citas de hoy, que tendrán lugar en el centro cívico de San Xiao (Narón), a cargo de la compañía británica Drew Colby, y en la ACRD Agarimo de Sillobre (Fene), con los portugueses de Historioscopio Teatro.

La tarde empezará en el escenario naronés, a las 19.00 horas, donde se exhibirá el espectáculo ‘Quen é o señor sombra?’, de la mano de un artista londinense que ha pasado por programas televisivos de la talla de Got Talent.

A las 20.00 horas está previsto que empiece la propuesta en la parroquia fenesa, ‘A galinha dos pitinhos de ouro’. Esta pieza toma un relato tradicional para contar una historia en la que la ambición del ser humano se mezcla con la magia de seres encantados.

Estas mismas funciones se llevarán el sábado a la Casa da Cultura de Neda (12.30 horas) y local social de Covas (19.00), en el caso del espectáculo de sombras inglés, así como al local social de Pedroso y Casino Mugardés (13.00 y 19.00, respectivamente), en referencia a la representación de títeres del país vecino.

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