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Ferrolterra

Cabo Ortegal, presente en la 18ª Conferencia Internacional de Geoparques Europeos

La cita se desarrolla del 16 al 18 de septiembre con el objetivo de poner en común experiencias entre territorios

Redacción Ferrol
17/09/2026 10:59
Foto de familia en la 18ª Conferencia Internacional de Geoparques Europeos
Foto de familia en la 18ª Conferencia Internacional de Geoparques Europeos
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José Miguel Alonso Pumar, gerente del Xeoparque Cabo Ortegal, participa estos días junto al director científico del territorio, Francisco Canosa, en la 18ª Conferencia Internacional de Geoparques Europeos, un evento que pretende poner en común conocimientos, experiencias y proyectos que se celebra, en esta ocasión, en Lappeenrata (Finlandia)

El encuentro, con una periodicidad de dos años, reunirá hasta mañana a representantes de más de 115 geoparques de casi 30 países, congregando a profesionales de diferentes puntos de Europa para tratar cuestiones que permitan avanzar en el papel de estos territorios “como espacios de conservación, divulgación, educación y desarrollo sostenible”, explican desde el Xeoparque. 

José Miguel Alonso Pumar y Francisco Canosa, en la ciudad finlandesa de Lappeenranta, en donde se celebra la conferencia
José Miguel Alonso Pumar y Francisco Canosa, en la ciudad finlandesa de Lappeenranta
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Además de charlas, presentaciones y talleres, el congreso permitirá a Pumar y Canosa realizar una salida de campo por Saimaa, conociendo su patrimonio geológico y natural. 

Cabe destacar que 17 de los 18 geoparques reconocidos por la Unesco en España toman parte en la presente edición de este encuentro, lo que permite “reforzar la colaboración y la coordinación entre los territorios españoles y contribuye a dar una mayor visibilidad al trabajo desarrollado”, apuntan desde la gerencia de Cabo Ortegal.

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