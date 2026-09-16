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Ferrolterra

Últimos días para optar, en régimen de alquiler asequible, a 17 viviendas en Cedeira y Ares

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14

Redacción Ferrol
16/09/2026 18:56
Salón de una de las viviendas ubicadas en Cedeira
Salón de una de las viviendas ubicadas en Cedeira
Casa 47
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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recuerda que, hasta el próximo 21 de septiembre, se pueden realizar las inscripciones para optar a una de las 17 viviendas que Casa47 ofrece, en régimen de alquiler accesible, en los municipios de Cedeira (nueve de ellas) y Ares (las ocho restantes).

Cabe recordar que los inmuebles disponibles cuentan con una superficie que va de los 30 metros cuadrados a los 162 y el precio oscila entre los 350 y los 705 euros mensuales, siendo la renta media de 6,24 euros por m2.

Habitación de una de las viviendas ubicadas en Ares

Casa 47 abre nueva convocatoria de viviendas de alquiler asequible en Ares y Cedeira

Más información

Desde la Entidad Estatal de Vivienda explican que el contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14, con prórrogas automáticas de siete anualidades “siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones”.

Los hogares, que forman parte del total de 96 recuperadas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), se asignarán por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenará el resto.

Más información general y de cada una de las viviendas en la página web.

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