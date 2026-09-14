La Mancomunidade aborda la urgencia de reparar las fugas de agua en As Pías

Los regidores se reunieron este lunes en Ferrol Cedida

El pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol abordó este lunes la situación de prealerta por sequía en la que se encuentra la zona desde la declaración que hizo la semana pasada Augas de Galicia e hizo un llamamiento a la ciudadanía para que haga un uso racional y responsable del agua.

En ese sentido, el presidente de la Mancomunidade, José Manuel Rey Varela, recordó que los municipios adoptaron en julio medidas de ahorro como reducir el riego de jardines y zonas verdes, recomendar que no se llenen piscinas particulares, no lavar vehículos en domicilios privados y disminuir el uso de fuentes ornamentales siempre que no sean de circuito cerrado. También se aconsejó a la ciudadanía que pongan la lavadora o el lavavajillas a carga completa.

Pero, además de estas medidas coyunturales, los alcaldes de la zona trataron la necesidad de reparar las fugas que existen en las canalizaciones que atraviesan el puente de As Pías “co financiamento dos concellos e a xestión ante outras administracións”.

Por otro lado, los representantes de los municipios afectados mantendrán una reunión técnica con los responsables de Augas de Galicia para hacer un seguimiento del estado de prealerta actual.