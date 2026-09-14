Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

La Mancomunidade aborda la urgencia de reparar las fugas de agua en As Pías

La comarca sigue en prealerta por sequía

Redacción Ferrol
14/09/2026 21:54
Mancomunidade setembro 2026
Los regidores se reunieron este lunes en Ferrol
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol abordó este lunes la situación de prealerta por sequía en la que se encuentra la zona desde la declaración que hizo la semana pasada Augas de Galicia e hizo un llamamiento a la ciudadanía para que haga un uso racional y responsable del agua.

En ese sentido, el presidente de la Mancomunidade, José Manuel Rey Varela, recordó que los municipios adoptaron en julio medidas de ahorro como reducir el riego de jardines y zonas verdes, recomendar que no se llenen piscinas particulares, no lavar vehículos en domicilios privados y disminuir el uso de fuentes ornamentales siempre que no sean de circuito cerrado. También se aconsejó a la ciudadanía que pongan la lavadora o el lavavajillas a carga completa.

Pero, además de estas medidas coyunturales, los alcaldes de la zona trataron la necesidad de reparar las fugas que existen en las canalizaciones que atraviesan el puente de As Pías “co financiamento dos concellos e a xestión ante outras administracións”.

Por otro lado, los representantes de los municipios afectados mantendrán una reunión técnica con los responsables de Augas de Galicia para hacer un seguimiento del estado de prealerta actual. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620