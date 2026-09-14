La berrea del ciervo: un fenómeno que “popularizó” David Broncano y que se vive también en Ferrolterra

Ejemplar de ciervo fotografiado por el experto de Cariño Miguel Hevia

La llegada del mes de septiembre trae consigo la época de celo del ciervo, un fenómeno natural que la empresa de ecoturismo DisfRutas Ortegal acerca al público a través de cuatro salidas de campo programadas para los días 18, 19, 25 y 26 de este mes.

La iniciativa, dirigida por el ambientólogo Miguel Hevia, propone una experiencia de observación directa sobre el terreno, alejada del senderismo convencional y adaptada a las particularidades de la fauna salvaje de la zona.

El recurso cómico de David Broncano imitando el bramido en su programa de televisión La Revuelta ha despertado la curiosidad de la ciudadanía por este fenómeno, aunque Hevia rebaja las expectativas de los interesados. “Esto no es Toledo ni Extremadura, donde hay muchísima cantidad y se ven peleas de cornamentas continuamente. Aquí no es tan espectacular como en el centro peninsular o en la sierra de la Culebra. Con conseguir ver a los ejemplares en libertad ya nos damos por satisfechos”, explica el experto a preguntas de este Diario, recordando el éxito que tuvo la actividad en pasadas ediciones. “El año pasado hicimos tres salidas y en las tres vimos bastantes ciervos y por la noche los escuchamos”, indica.

Observación

La propuesta de DisfRutas Ortegal implica un periodo de espera, de unas dos horas y media, en el que los participantes dispondrán de material óptico individual –incluye un par de prismáticos por cabeza– y de un telescopio con visor nocturno.

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“Haremos una pequeña ruta nocturna para escuchar a los animales”, comenta Hevia, que añade que, además del ciervo y su característica berrea, las personas que se animen a participar en estas salidas podrían descubrir la presencia de “aves nocturnas, anfibios... Normalmente solemos ver salamandras o distintas especies de sapos. Pero no se puede asegurar”, explica Hevia, relatando que “el año pasado, por ejemplo, vimos chotacabras o avenoiteira, en su nombre en gallego. Es una especie nocturna que se suele posar en el calor residual del asfalto de las carreteras y que tiene como una especie de pelaje debajo del pico que hace un embudo para atraer a los mosquitos”.

El mejor lugar

Con el fin de ofrecer la mejor experiencia posible, Miguel Hevia estudió durante la pasada semana el enclave adecuado para la observación. “Mucha gente lleva días preguntándome un punto exacto para ir a ver la berrea, pero ni yo mismo lo sé. Conozco tres o cuatro zonas en los municipios de Monfero, As Pontes, Guitiriz y Aranga, y decidiré en función de donde más posibilidades haya”, asevera, añadiendo que dependerá de los rastros y la actividad detectada en estas jornadas previas.

“Esto no es Toledo ni Extremadura, donde hay muchísima cantidad y se ven peleas de cornamentas continuamente” Miguel Hevia

Para asegurar el éxito del avistamiento y reducir lo máximo posible el impacto sobre la naturaleza, desde DisfRutas Ortegal limitan el aforo para cada salida a ocho plazas. “Si vamos 15 personas, la mayoría no se entera de la mitad”, indica entre risas, incidiendo en que, de esta manera, “es mucho mejor para todos”.

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Estas salidas de campo para tratar de observar la berrea del ciervo, para las que apenas quedan plazas, serán una de las últimas actividades que realice la empresa esta temporada. “En octubre cerramos y en marzo volvemos con más ganas”, asegura Hevia, agradeciendo el cariño y aprecio del público durante este verano.

“Agosto pasou e mallou quen mallou. Nosotros no mallamos, pero gracias a vosotros, muchos repetidores, Disfrutas Ortegal seguirá vivo. Seguiremos luchando otro año más, divulgando los valores de la Serra da Capelada. Y en contra de ese turismo masificado, queremos calidad, siempre lo dijimos”, asevera el ambientólogo de Cariño.