San Sadurniño pide un uso del agua responsable y Cedeira aclara que no está en prealerta

El ejecutivo sadurniñense aporta una serie de recomendaciones para ahorrar agua en el día a día AEIG

El Ayuntamiento de San Sadurniño ha emitido un bando de la Alcaldía en el que solicita a sus vecinos y vecinas que hagan un consumo responsable del agua.

La decisión llega después de que la Xunta declarase la prealerta por la escasez en la unidad territorial de Ferrol y que afecta a otros catorce municipios de la comarca – Monfero, Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda y As Somozas–. El ejecutivo que dirige Secundino García sostiene que, pese a que la situación de los recursos en el municipio se mantiene estable, esta podría empeorar en las próximas semanas.

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Por su parte, el Consistorio de Cedeira emitía un comunicado para aclarar la información difundida por la Xunta. “A comunicación menciona expresamente a ría de Cedeira (...). Porén, o concello non figura entre os incluídos nesta declaración”, indica el gobierno cedeirés, que se mantendrá atento “á evolución da situación”.