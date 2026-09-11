San Sadurniño pide un uso del agua responsable y Cedeira aclara que no está en prealerta
La Xunta incluye en su declaración por escasez a 15 municipios de Ferrolterra
El Ayuntamiento de San Sadurniño ha emitido un bando de la Alcaldía en el que solicita a sus vecinos y vecinas que hagan un consumo responsable del agua.
La decisión llega después de que la Xunta declarase la prealerta por la escasez en la unidad territorial de Ferrol y que afecta a otros catorce municipios de la comarca – Monfero, Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda y As Somozas–. El ejecutivo que dirige Secundino García sostiene que, pese a que la situación de los recursos en el municipio se mantiene estable, esta podría empeorar en las próximas semanas.
Por su parte, el Consistorio de Cedeira emitía un comunicado para aclarar la información difundida por la Xunta. “A comunicación menciona expresamente a ría de Cedeira (...). Porén, o concello non figura entre os incluídos nesta declaración”, indica el gobierno cedeirés, que se mantendrá atento “á evolución da situación”.