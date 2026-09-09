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Ferrolterra

Un estudiante eumés de FP se embarcará este jueves para vivir una jornada real de trabajo a bordo

La iniciativa forma parte del proyecto 'Relevo Xeracional: O Futuro do Mar' del GALP Golfo Ártabro

Redacción Ferrol
09/09/2026 17:06
Vistas de la villa mugardesa, en la que embarcará el alumno
Vistas de la villa mugardesa, en la que embarcará el alumno
Miguel Bujia
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El proyecto ‘Relevo Xeracional: O Futuro do Mar’ del GALP Golfo Ártabro Norte posibilitará que Nacho, un vecino de Pontedeume y estudiante del FP Superior de Transporte Marítimo e Pesca de Altura, pueda embarcarse en el ‘Hijos de Demetrio’ mugardés para vivir una jornada de trabajo a bordo. 

Con esta experiencia, se busca que los jóvenes complementen sus conocimientos adquiridos en las aulas con la práctica y el contacto directo con profesionales.

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El proyecto “Relevo xeracional: o futuro do mar” llega a colegios de Mugardos y Pontedeume

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