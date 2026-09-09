Ferrolterra
Un estudiante eumés de FP se embarcará este jueves para vivir una jornada real de trabajo a bordo
La iniciativa forma parte del proyecto 'Relevo Xeracional: O Futuro do Mar' del GALP Golfo Ártabro
El proyecto ‘Relevo Xeracional: O Futuro do Mar’ del GALP Golfo Ártabro Norte posibilitará que Nacho, un vecino de Pontedeume y estudiante del FP Superior de Transporte Marítimo e Pesca de Altura, pueda embarcarse en el ‘Hijos de Demetrio’ mugardés para vivir una jornada de trabajo a bordo.
Con esta experiencia, se busca que los jóvenes complementen sus conocimientos adquiridos en las aulas con la práctica y el contacto directo con profesionales.