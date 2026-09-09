El curso escolar se pone en marcha en Ferrolterra con 180 alumnos menos

Primer día del curso escolar en una de las aulas de Bachillerato del Tirso Emilio Cortizas

Un total de 19.638 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial y Bachillerato iniciaron este miércoles el curso escolar en la comarca de Ferrolterra, 180 menos que los que lo hicieron hace justamente un año y 570 menos que en el curso 2024/2025, en último con más de 20.000 estudiantes en estos niveles educativos.

La normalidad fue la tónica general en una jornada en la que la alegría de los reencuentros, los nervios de los cambios y también la tristeza por el final de las vacaciones de verano y el regreso a la rutina convivieron con las protestas y las críticas por algunas carencias detectadas, más allá de las generales tras conocerse los datos negativos del informe PISA.

Así, en la ciudad naval, Ferrol en Común había denunciado la víspera la falta del conserje en el CEIP Ponzos y la Federación de Anpas de Ferrolterra, que representa a las asociaciones de padres y madres de los centros públicos, aseguró que existen carencias en el CEIP de Esteiro. “Parece que van ter o ascensor reclamado”, indicaron, “mais por aí en novembro”, lamentando que la comunidad educativa “terá que respirar por entre bagullas” porque “tiveron que facer as obras a partir do 20 de xuño e agardaron até o 24 de agosto”.

Además, las Anpas públicas critican que este centro y el CEIP de Ponzos tengan que compartir orientadora y que el Concello no hubiese pintado los pasos de peatones del entorno, “como se solicitou”. En el Ledicia –Caranza– hay una media jornada de especialista en Audición e Linguaxe sin cubrir. En el resto de la comarca, denuncian que el CEIP Mosteiro de Caaveiro de A Capela “comeza o curso sen especialista en Música” y en el de A Gándara se suprime una unidad de 4º de Infantil. En Neda, en el San Isidro, sigue sin funcionar el ascensor instalado y “sen atenderse” la reforma del IES de Fene, que reunió más de 3.000 firmas este verano. En los institutos naroneses también hay problemas, denuncian las Anpas, como en As Telleiras, “onde seguen a agardar que comecen as obras de rehabilitación”, y en el Terra de Trasancos, que, tras conseguir la autorización de la Consellería para impartir Griego en el primer curso de Bachillerato, lo hará el docente de Latín, “profesor que aínda non teñen”.

Obras

El primer día de curso, aunque es atípico al retrasarse siempre la hora de entrada y hacerse, además, de manera escalonada, también permitió ensayar las medidas para minimizar un problema en la zona de Esteiro, en concreto en la avenida Mac Mahón –donde se localizan el CEIP Isaac Peral y el IES Saturnino Montojo–, por el desarrollo de las obras del proyecto ‘Abrir Ferrol ao mar’. La actuación, además de inutilizar por el momento el margen de la vía más próximo a esas infraestructuras educativas, ha obligado a modificar la circulación para no interferir en los trabajos que desarrollan los operarios de Copasa.

Para mitigar las afecciones, el gobierno local, a través del área de Seguridade, ha puesto en marcha un plan específico con una doble pequeparada en la calle Españoleto, antes de la intersección con Mac Mahón, y un camino seguro con refuerzo policial y pasos de peatones señalizados desde esas dos áreas de estacionamiento exprés hasta los centros por ambas aceras. La medida ya fue comunicada por el Concello a las direcciones el pasado martes.