El tercer Rede Coworking Fest de la Diputación muestra el potencial de las comarcas

Rosa Ana García, en una actividad de la pasada edición Diputación

La Diputación de A Coruña organiza, entre el 14 y el 20 de septiembre, la tercera edición del Rede Coworking Fest, una iniciativa enmarcada en el Plan de Emprego Local (PEL) que llevará diferentes actividades –talleres, jornadas de puertas abiertas y visitas a empresas y proyectos, entre otros– a los diferentes centros que la componen.

“Queremos que emprender desde un concello pequeno non supoña ter menos oportunidades. Por iso achegamos formación, asesoramento, dixitalización e espazos de traballo e colaboración a diferentes puntos do territorio, especialmente no rural”, declaró la diputada de Emprego, Industia, Medio Ambiente e Política Demográfica, Rosa Ana García.

En el caso concreto de Ferrolterra, el programa comenzará el propio lunes 14 con una jornada de puertas abiertas al Green Coworking de As Pontes (de 09.30 a 13.30 horas, también disponible los días 15, 16 y 17) y una visita a la explotación Bieiteiras, con su responsable Cynthia Arias (de 18.00 a 19.30).

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El martes habrá la posibilidad de conocer Aires de Susi (de 17.00 a 18.30) y Manda Carballo (de 18.30 a 20.00), dos propuestas vinculadas al Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla, ambas de Vilarmaior. Además, entre las 17.00 y las 19 se celebrará en el coworking de A Capela la charla ‘IA no teu negocio: automatiza tarefas repetitivas e recupera tempo cada semana’.

El Green Coworking albergará el miércoles (10.00 a 11.00) el relatorio ‘Queres emprender? Estes son os pasos clave’ y habrá una visita a la explotación Ay! Carmen, entre las 18.00 y las 19.30 horas.

Las charlas volverán al municipio pontés el jueves con ‘Construíndo o futuro empresarial das Pontes’ (de 12.00 a 13.30), mientras que en A Capela se celebrará un desayuno informativo (de 10.00 a 14.00) y el relatorio ‘Cooperativa, autónomo ou SL? Elixe a forma xurídica que encaixa no teu proxecto’.

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También en esa jornada del 17 podrán conocerse las instalaciones de A Fusquenlla, en Moeche, tanto por la mañana (de 11.00 a 13.00) como por la tarde (de 16.00 a 18). El último día del Rede Coworking Fest brindará la posibilidad de visitar la explotación agroalimentaria de Manolo Varela, en el municipio de San Sadurniño (entre las 18.00 y las 19.00 horas).

Desde la Diputación recuerdan que todas estas actividades son gratuitas, aunque requieren inscribirse previamente.