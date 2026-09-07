Seis entidades dispondrán de casi 723.000 euros para impulsar la calidad del turismo en Ferrolterra

La Asociación de Concellos do Camiño Inglés es una de las beneficiarias Gala Polo

Un total de seis entes y asociaciones recibirán este año casi 723.000 euros –722.920, concretamente–, para desarrollar productos turísticos de alto valor añadido en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, profesionalizando la gestión en los destinos y consolidándolos “como un referente tanto a nivel nacional como internacional”. Así lo aseveró el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, en relación a la resolución definitiva de este programa de subvenciones.

Cabe señalar que dichas aportaciones buscan mejorar la calidad, competitividad y las actividades turísticas en la provincia coruñesa. “Con esta liña de axudas, dotamos as mancomunidades, consorcios e asociacións do sector dos recursos necesarios” para tal fin, recordó Regueira, apuntando también que este programa “blinda e dá continuidade a proxectos de vertebración territorial”.

De gastronomía a náutica

Así las cosas, en el caso concreto de Ferrolterra, contará con estas aportaciones la Asociación para a xestión do Xeoparque Cabo Ortegal, que dispondrá de 120.000 euros para consolidar y aumentar la calidad y proyección internacional del territorio.

Ferrolterra dispondrá de más de 187.000 euros para actividades de promoción económica Más información

También la entidad que agrupa a los municipios del Camino Inglés dispondrá de estas ayudas, concretamente, de 150.000 euros para actividades que mejoren la competitividad y las actividades turísticas que se desarrollan en las distintas localidades – A Coruña, Abegondo, Betanzos, Cabanas, Carral, Fene, Ferrol, Mesía, Miño, Narón, Neda, Ordes, Oroso, Paderne, Pontedeume y Santiago de Compostela–.

Mientras, la Asociación de Concellos para a Xestión da Comarca do Eume obtendrá 64.000 euros destinados al proyecto de turismo sostenible ‘Eume experiencia’ y la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol otros 145.000 para mejorar la calidad de sus propuestas en el área. Por último, la Asociación Galega de Actividades Náuticas contará con 131.560 euros para crear itinerarios culturales en las rúas de A Coruña y Ferrol; mientras que Slow Food Compostela recibirá 112.360 para mejorar la gastronomía local y el turismo vinculado a este sector.