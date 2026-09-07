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Ferrolterra

Categoría de oro para las playas de cinco concellos de Ferrolterra por su compromiso contra el tabaco

El conselleiro de Sanidade entregó los distintivos

Redacción Ferrol
07/09/2026 17:34
Foto de familia en la entrega de los diplomas de la categoría de oro
Foto de familia en la entrega de los diplomas de la categoría de oro
Consellería
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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hizo entrega en los últimos días de los diplomas de la Rede Galega de Praias sen Fume en la categoría oro, en la que se encuentran los concellos de Cabanas, Cedeira, Mañón, Pontedeume y Valdoviño

La playa de O Puntal, en Neda, se suma a la red de arenales sin humo

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La Xunta destacó en el acto que Galicia concentra uno de cada cuatro arenales libres de tabaco y anunció que , para dar más "forza e seguridade xurídica" a este proyecto, trabaja con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para elaborar una normativa común que ayude a los Ayuntamientos a regular las sanciones.

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